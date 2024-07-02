Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.0 комментариев
Путин поручил утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года
Правительству к сентябрю предстоит утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания набсовета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Правительству предстоит утвердить стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации, а также обеспечить синхронное финансирование таких мероприятий с нацпроектами, говорится в поручении, передает ТАСС.
Мероприятия необходимо синхронизировать и с документами стратегического планирования, в том числе с федеральными отраслевыми стратегиями, стратегиями социально-экономического развития регионов страны.