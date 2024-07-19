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Пассажиры севшего в Красноярске Boeing Air India сообщили о проблемах с оплатой
Пассажиры самолета Air India, который экстренно приземлился в Красноярске во время рейса из Дели в Сан-Франциско, столкнулись с проблемами при оплате в аэропорту.
«Пассажиры находятся в стерильной зоне международных линий и имеют доступ в дьюти-фри. Однако у них возникают трудности с банковскими картами, так как они не работают в нашей системе», – сообщили РИА «Новости» сотрудники аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила, что экипажу Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшему рейс из Дели в Сан-Франциско, была оказана помощь. В четверг около 18.30 по мск на высоте около 11 км экипаж сообщил диспетчерам в Красноярске о срабатывании сигнализации о пожаре в грузовом отсеке.
Командир принял решение о посадке в Красноярске. Признаков пожара или задымления не обнаружено, уточнили в Росавиации.