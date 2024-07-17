США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России

Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам

Tекст: Анастасия Куликова

«Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

«Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».