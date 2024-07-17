  • Новость часаСША сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
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    Россия становится страной новых и скоростных дорог
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    На Юге России временно ограничили потребление электроэнергии из-за сбоя на АЭС
    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье
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    Трамп признался, что покушение повлияло на него
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    33 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    12 комментариев
    17 июля 2024, 02:19 • Новости дня

    США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России

    Tекст: Максим Попов

    США фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для ударов вглубь территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, США продолжают оправдывать свои действия и пытаются переложить ответственность на Киев. Более того, режим Зеленского получил разрешение использовать американское оружие для ударов по российской территории, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что в США по-прежнему верят в свое превосходство и надеются нанести России стратегическое поражение, при этом оставаясь в безопасности за океаном.

    Напомним, во вторник Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам вглубь России.


    16 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье

    Ошибку при установке датчиков назвали предварительной причиной катастрофы Superjet в Подмосковье

    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Sukhoi Superjet-100, упавший в Московской области на прошлой неделе, по предварительным данным, потерпел аварию из-за ошибки при установке датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Два из четырех датчиков были установлены с отклонением примерно в пять градусов, ошибку мог допустить один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК), сообщил источник «Известий».

    В результате при наборе высоты неверные показания с датчиков вызвали несвоевременную активацию системы защиты, предохраняющей самолет от сваливания, которая сама и направила Superjet в землю. При этом пилоты никак не могли обойти систему защиты и не допустить столкновения с землей, добавил он.

    Как пояснил собеседник издания, из-за некорректных данных электроника может посчитать, что самолет идет на подъем, в то время как на самом деле летит навстречу земле. «Примерно такая картина вырисовывается предварительно», – сказал он.

    Он подчеркнул, что перед вылетом судно прошло регламентное техобслуживание, а полет носил испытательный характер. В настоящее время выясняется, на каком этапе могла произойти ошибка и кто конкретно ее допустил. По словам источника, официальные выводы будут после расследования, но уже сейчас есть основания полагать, что причиной стал человеческий фактор.

    «Superjet – хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», – добавил он.

    Кроме того, спустя два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet – ПАО «Яковлев» – выпустил информационное письмо, в котором указал на необходимость строго соблюдать руководство по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

    Накануне началась расшифровка бортовых самописцев упавшего SSJ.

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    16 июля 2024, 17:32 • Новости дня
    Бронекабина САО «Мальва» выдержала прямое попадание снаряда HIMARS
    Бронекабина САО «Мальва» выдержала прямое попадание снаряда HIMARS
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бронекабина новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» производства Ростеха выдержала прямое попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в ходе спецоперации, сообщила госкорпорация.

    Как указали в Telegram-канале Ростеха, новейшая самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS, передает ТАСС.

    Атака произошла в зоне проведения спецоперации. На фото, опубликованных госкорпорацией, видно, что поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS, выпущенной из HIMARS, пробили колеса САО, но застряли в корпусе или отскочили от остекления.

    25 июня Ростех поставил для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

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    16 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

    Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».

    «Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

    Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

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    16 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Помощник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине
    Помощник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине, сообщает Bloomberg.

    Он отметил, что детали создание таких регионов нужно проработать. Гренелл считает, что Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории, если только часть регионов станут автономными, сообщает РИА «Новости».

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    16 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины». Об этом заявил европейский чиновник высокого ранга в интервью Politico.

    «Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.

    Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.


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    16 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

    Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.

    Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

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    16 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    В Духовном управлении Татарстана отреагировали на слова имама о «побивании» жен
    В Духовном управлении Татарстана отреагировали на слова имама о «побивании» жен
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коран не допускает рукоприкладства, женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, необходимо обратиться за помощью, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана после публикации интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым.

    В интервью Камаев рассказал, в каких случаях можно «побивать» жен, чьим поведением недовольны мужья, передает РБК. По словам имама, «избивание» нарушает права жены, запрещено в исламе и за это грозит наказание в Судный день, а «побивание» призвано не травмировать женщину, а дать понять, «что она делает что-то не так».

    Представитель ДУМ Татарстана призвал ознакомиться с полной версией интервью, передает РИА «Новости». «В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», – сказал он.

    В свою очередь агентство «Татар-информ», опубликовавшее интервью с Камаевым, заявило, что Telegram-каналы и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

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    16 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Стало известно о планах ужесточить правила пополнения баланса телефона

    «Ведомости»: При пополнении баланса телефона наличными начнут требовать паспорт

    Стало известно о планах ужесточить правила пополнения баланса телефона
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пополнение баланса номера мобильного телефона в России вскоре станет возможно только по предъявлению паспорта, сообщил близкий к правительству собеседник.

    Для покупки сим-карт покупателям придется пройти проверку паспортных данных по базе МВД, сказал собеседник «Ведомостей».

    Проект такого закона разработали в Минцифры, пока его согласуют различные ведомства, Госдума может принять документ в конце весенней сессии, до 4 августа, добавил источник.

    Собеседники издания в двух мобильных операторах подтвердили, что подобные поправки проходят обсуждение.

    За каждую проданную с нарушениями сим-карту продавца могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.

    В июне Госдума в первом чтении приняла проект закона, ужесточающий правила покупки сим-карт иностранцами.

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    16 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    У пытавшегося угнать самолет России разведчика ВСУ не оказалось денег на залог

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России и которого судят на Украине, не сможет внести установленный накануне залог в 9 млн гривен (более 219 тыс. долларов), заявил его адвокат Андрей Иосипов.

    Апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 млн гривен, которые нужно внести до 4 августа, при этом Червинский не должен покидать города, где официально проживает, а также не должен общаться со свидетелями и потерпевшими, передает РИА «Новости».

    «Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас внести эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога», – заявил Иосипов. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется. Сам же Червинский не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время.

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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    16 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получат премию в 15 млн рублей за первый сбитый на Украине истребитель F-16, сообщили в компании «Форэс» Министерству обороны России.

    Минобороны сделало публикацию, что директор компании «Форэс» Илья Потанин пообещал выплатить поощрение за уничтожение боевых самолетов F-15, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Центр» были премированы за уничтожение натовских танков под Авдеевкой.

    Ранее уже сообщалось, что уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.


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    16 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, а также 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.

    Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.

    Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.

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    16 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Объявлена стоимость проезда для автомобилей по новому участку М-11

    «Автодор»: Цена за проезд легковушки по новому участку М-11 начнется от 3,2 тыс. рублей

    Объявлена стоимость проезда для автомобилей по новому участку М-11
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная компания «Автодор» объявила, что стоимость проезда для легковых автомобилей по новому участку трассы М-11 начнется от 3,2 тыс. рублей.

    Для грузовых автомобилей цена начнется от 6,6 тыс. рублей, заявили в госкомпании, передает ТАСС.

    Цена на проезд по Северному обходу Твери составит 540 рублей для легковых машин, для грузовых – 970 рублей.

    Президент Владимир Путин во вторник открыл новый объезд Твери, он похвалил качество дорожного покрытия.

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    16 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский Як-52 с пулеметной установкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили с помощью пулемета украинский самолет Як-52, сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО за этот период сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS, 28 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 дронов, 552 ЗРК, 16 594 танка и других бронемашин, 1378 машин РСЗО, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 11:45 • Новости дня
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор республиканца Джеймса Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента усилил сомнения относительно продолжения поддержки США Украины в случае избрания Трампа президентом США, пишет The New York Times.

    Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.

    По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.

    Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.

    «Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.

    Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.

    Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.

    «Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.

    Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (13)
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    Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки

    «Вопиющее фиаско». Такими словами специалисты и пресса подводят итоги деятельности Секретной службы США – организации, которая должна была защищать Трампа от любых покушений. Какие именно ошибки допустила охрана, как надо было действовать правильно и почему сами агенты спецслужб признают, что все произошедшее «смахивает на старый анекдот»? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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