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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    3 комментария
    16 июля 2024, 01:55 • Новости дня

    Харрис пригласила Вэнса на дебаты кандидатов в вице-президенты США

    Харрис пригласила Вэнса на дебаты кандидатов в вице-президенты США

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Камала Харрис пригласила сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который был утвержден кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на предстоящих выборах, провести телевизионные дебаты. Об этом сообщила газета Politico.

    По информации издания, Харрис позвонила Вэнсу после того, как он был утвержден кандидатом, и выразила надежду на возможность встречи на дебатах кандидатов в вице-президенты, предложенных телекомпанией CBS, передает ТАСС.

    Как отметили обозреватели, дебаты кандидатов в вице-президенты запланированы на более поздний срок этим летом. Предвыборный штаб Байдена согласовал две даты – 23 июля и 13 августа. Штаб экс-президента Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, не ответил на приглашение CBS, однако принял предложение телеканала Fox News по организации дебатов между кандидатами на второй по значимости пост в государстве.

    Напомним, Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    14 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа

    Секретная служба США подтвердила гибель одного человека на митинге Трампа и ликвидацию стрелка

    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге экс-президента США Дональда Трампа в результате стрельбы один зритель был убит, еще двое находятся в критическом состоянии, подозреваемый в стрельбе ликвидирован, сообщила Секретная служба США.

    Секретная служба сообщила, что «нейтрализовала стрелявшего, который скончался». Он стрелял с возвышения из-за пределов места проведения митинга, передает РИА «Новости».

    Стрельба велась «в направлении сцены», передает ТАСС.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.

    New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляла, что нападение, предположительно, «было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента – за пределами кордона охраны».

    Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, стрелявший не имеет никаких связей с иностранными государствами.

    Напомним, Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента. Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (35)
    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании хватается за ухо и падает на пол после выстрелов, а затем покидает сцену в окружении охраны, на записи видно, что у него окровавлено ухо.


    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.


    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

    Коментарии (32)
    15 июля 2024, 14:00 • Новости дня
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    Дробницкий: США со скоростью тепловоза движутся к гражданской войне
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Дональда Трампа появился образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. На этом фоне Демпартия будет вынуждена придумывать новые ходы в предвыборной кампании, а также попытается деконструировать представление о кандидате от республиканцев. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал покушение на Трампа.

    «В США было несколько случаев покушений на американских президентов и кандидатов на эту должность. В случае с Дональдом Трампом речь, судя по всему, идет о преступнике-одиночке. Но важно учитывать, что напавшего воспитала та атмосфера взаимной ненависти, которая царит в Америке, разделенной на демократов и республиканцев», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он напомнил, что предвыборная кампания Джо Байдена выстраивалась вокруг идеи «остановить авторитарного фашиста Трампа любой ценой». «Это, вероятно, сыграло не последнюю роль в покушении», – считает собеседник. Дробницкий добавил, что демократы уже остановили серию подобных телевизионных политических реклам, однако какие шаги они будут предпринимать дальше – пока неясно.

    Тем временем республиканцы создадут для Трампа образ раненного «на фронтах борьбы с либеральным безумием» героя. «Стоит ожидать, что в предвыборной риторике политик будет призывать к единству Америки и говорить, что обеспечить его может только он. На колеблющихся избирателей это произведет невероятный эффект. То есть Трамп получил гигантский импульс. Его фотографию с окровавленным лицом под флагом США и поднятым вверх кулаком уже не стереть, не спрятать, не заштукатурить», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, демократы попытаются деконструировать образ Трампа – героя. «Другое дело, что нынешняя администрация некомпетентна», – уточнил собеседник. Дробницкий также не исключает, что в Демпартии начнется внутренняя борьба. «Козырь получили сторонники замены Байдена, потому что отправлять того на борьбу с «раненым героем» – проигрышный вариант. Очевидно, что демократам в противостоянии с Трампом нужно выработать новые подходы, придумать обещания каких-то невероятных изменений», – детализировал политолог.

    При этом покушение на кандидата от республиканцев подогрело разговоры о том, что менять нужно не просто Байдена, но «целые пласты элиты». «Именно они своей некомпетентностью довели американскую экономику до того состояния, в котором она находится сейчас, поставили мир на грань третьей мировой войны и привели США к внутреннему гражданскому противостоянию. Среди виноватых может оказаться, например, Энтони Блинкен. После смещения «виновных» Демпартия может предложить «креативное спасение» страны», – уточнил спикер.

    «На этом фоне либеральная элита, конечно, нервничает. И вызвано это не столько приближающейся победой Трампа, сколько сокращением дистанции до гражданской войны», – считает Дробницкий. Американист напомнил, что Байден только за выходные выступил с тремя обращениями к нации, в ходе которых призывал к единству.

    «Он в частности говорил о том, что разделение и ненависть в Штатах выгодна иностранным акторам, а вовсе не демократам. Можно было сказать напрямую, что Москва и Пекин якобы устроили покушение, но это выглядело бы совсем смешно и жалко», – сыронизировал политолог. По его прогнозам, один из двух американских лагерей не примет результаты предстоящих выборов.

    «Несмотря на риторику о том, что нужно быть добрее, понизить температуру противостояния, США со скоростью тепловоза двигаются к гражданской войне. И демократы, и республиканцы не понимают и не признают другую половину. Фактически существуют идеи двух Америк, именно поэтому гражданский конфликт в той или иной степени неизбежен. Когда он вспыхнет – зависит от компетентности чиновников. Кстати, не исключаю, что среди них есть люди, которые уже вполне приготовились к этому противостоянию и будут его разжигать», – детализировал собеседник. В случае, если потерпевшая поражение в ходе выборов сила не примет итоги, то в Соединенных Штатах дело не ограничится митингами, убежден Дробницкий.

    Напомним, в ночь на воскресенье на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершили покушение. Во время его публичного выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания раздалось несколько выстрелов. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены.

    Работник местной больницы сказал Трампу, что никогда не видел человека, выжившего после того, как по нему стреляли из винтовки AR-15. «Он назвал это чудом», – отметил политик. Экс-президент США добавил, что, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать плакат о нелегальных иммигрантах, то был бы убит. «Я не должен быть здесь, я должен быть мертв», – подчеркнул Трамп в интервью изданию New York Post.

    Здание, с которого велась стрельба, находилось примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN. При этом ABC News утверждает, что во время подготовки к предвыборному митингу Трампа крыша, на которой находился предполагаемый преступник, была проверена агентами безопасности, на ней никого не обнаружили.

    До сих пор неясным остается, как именно подозреваемый смог быстро пробраться на крышу. Как писала газета ВЗГЛЯД, мнения о мотивации стрелявшего разнятся: ряд экспертов говорит о заказе со стороны «глубинного государства», другие – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Как отмечается на сайте ФБР, преступником оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

    При этом покушение не отразилось на дальнейших планах экс-президента США. «Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», – цитирует Трампа CNN. Именно в этом штате пройдет национальный съезд Республиканской партии.

    На этом фоне Джо Байден выступил с обращением к гражданам США. В нем он осудил покушение на своего оппонента. По его мнению, после произошедшего многие «иностранные действующие лица» пытаются раздуть огонь разногласий в стране. Он подчеркнул необходимость обеспечения единства нации. «Политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств», – подчеркнул глава государства.

    Байден также дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Дональда Трампа. Между тем данное ведомство после покушения на жизнь экс-президента подвергается широкой критике. Так, Илон Маск призвал уйти в отставку ее руководителя Киберли Читл. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала брифинг службы: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    Коментарии (14)
    14 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной

    Американист Блохин: На Трампа могло покушаться «глубинное государство» США

    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    О причастных к покушению на Трампа есть несколько версий, это могли быть «глубинное государство» США, украинские спецслужбы или бизнес-конкуренты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Константин Блохин. Ранее на бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение в штате Пенсильвания.

    «Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

    «Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку, а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

    «Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но ситуации, общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

    На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители, его правое ухо было окровавлено. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови, сообщает РИА «Новости».

    Экс-президента уже выписали из медучреждения. Секретная служба ликвидировала стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания пройдут 22 июля.

    Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию после инцидента и назвал стрельбу «ненормальной». Он заявил: «В Америке нет места такому насилию». Также Байден переговорил по телефону с Трампом. Другие мировые лидеры также выразили сочувствие Трампу и заявили о недопустимости таких происшествий, сообщает The Sun.

    Коментарии (22)
    14 июля 2024, 06:54 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    @ кадр из видео New York Times

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР установило личность мужчины, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

    ФБР пока не раскрывает имя предполагаемого стрелка. Однако источники CNN рассказали, что огонь открыл «20-летний мужчина из Пенсильвании», передает РИА «Новости».

    New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    New York Times пишет, что ФБР начало расследование. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, тело подозреваемого неподвижно лежит на крыше небольшого здания. Аудиоанализ выстрелов, проведенный Times, свидетельствует, что было произведено две серии из трех и пяти выстрелов, вероятно, из одного и того же огнестрельного оружия.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (11)
    14 июля 2024, 04:11 • Новости дня
    Трамп услышал выстрел и «почувствовал, как пуля рвет кожу»
    Трамп услышал выстрел и «почувствовал, как пуля рвет кожу»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    «Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что «было сильное кровотечение», передает ТАСС.

    По словам Трампа, «невероятно, что подобное может произойти» в США. Он отметил, что сейчас «о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой видно, что у Трампа после звуков стрельбы окровавлено ухо. В результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый в стрельбе ликвидирован.


    Коментарии (25)
    14 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»
    @ Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Последним столь же крутым, как Дональд Трамп, кандидатом на пост президента США был Теодор Рузвельт, заявил американский предприниматель Илон Маск. Инцидент со стрельбой также прокомментировали Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, американские политики и мировые лидеры.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «полностью поддерживает президента Трампа и надеется на его быстрое выздоровление». Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку. Он предрек США опасные времена и рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого.

    Бывший президент США Барак Обама заявил, что в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». По его мнению, «все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно». Он пожелал Трампу «скорейшего выздоровления». При этом Обама отметил: «Мы еще не знаем, что точно произошло», – передает ТАСС.

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцам нужно «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», передает РИА «Новости».

    Экс-президент США Билл Клинтон заявил: «Насилию нет места в Америке <...>. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности».

    Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге Трампа привела к большему насилию.

    Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «чувствует облегчение из-за того, что бывший президент Трамп в безопасности». Шумер добавил, что «политическому насилию нет места» в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) заявил, что молится за своего однопартийца Трампа.

    Никки Хейли, которая ранее была участницей президентской гонки в США, заявила, что случившееся «должно ужаснуть каждого свободолюбивого американца». Джордж Буш-младший выразил радость в связи с тем, что Трамп «в безопасности после трусливого нападения».

    Конференция консервативного политического действия считает, что нападение стало «ужасающим финалом опасной риторики «леваков». Консерваторы указали, что Трампа годами «демонизировали» сторонники левых взглядов и СМИ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка) заявила: «Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет».

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что шокированы и осуждают нападение на экс-президента США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом». Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал случившееся «не просто атакой на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире». Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также осудили стрельбу.

    Напомним, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.

    Коментарии (11)
    14 июля 2024, 08:57 • Новости дня
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа
    @ REUTERS/Cheney Orr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы США еще работают над тем, чтобы установить личность стрелявшего на митинге в Пенсильвании, сообщил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

    По его словам, ФБР не готово установить личность стрелявшего, но близко к тому, чтобы идентифицировать его, передает ТАСС.

    Роджек добавил, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа, для чего просматривают фотографии, пытаются проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение.

    Он рассказал также, что последствия стрельбы на митинге бывшего президента США Дональда Трампа могли быть еще более серьезными.

    «К настоящему моменту мы не установили мотив стрелявшего», – сказал Роджек, подчеркнув, что следователи «усердно трудятся» над этим. По его словам, ФБР «не получало какой-либо конкретной информации об угрозе» в связи с митингом Трампа.

    Ранее Роджек заявил, что стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (15)
    14 июля 2024, 06:21 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщил представитель Белого дома.

    Кроме того, Байден провел разговор с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер Бобом Дэндойем, передает ТАСС.

    Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

    В национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Трамп «чувствует себя хорошо», он собирается присоединиться к съезду республиканцев, который запланирован на понедельник в штате Висконсин, сообщает CNN.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, Майк Джонсон сообщил, что палата начнет всеобъемлющее расследование стрельбы в Пенсильвании.

    Напомним, в Батлере (Пенсильвания, США) на митинге во время выступления Трампа произошла стрельба. Трамп был ранен – он сообщил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха»; один из зрителей убит, еще двое находятся в критическом состоянии. Стрелок ликвидирован.

    Коментарии (15)
    15 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа

    Байден на фоне покушения на Трампа обвинил иностранные государства в попытках «раздуть огонь разногласий» в США

    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в обращении к согражданам в связи с совершенным на Дональда Трампа покушением заявил, что «иностранные действующие лица раздувают огонь разногласий» в США.

    Байден заявил, что это делается с целью повлиять на политический процесс в США. По его словам, наблюдается «разгул дезинформации». Он призвал «избавиться от зашоренности, характеризующейся тем», что люди слушают только тех, «с кем соглашаются». Байден подчеркнул необходимость обеспечить единство нации, передает ТАСС.

    Он заявил, что в США «разногласия преодолевают за счет голосования», а не «при помощи пуль». Байден заявил о том, что нужно «снизить» накал политической борьбы в США, «политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств».

    «Нельзя допустить, чтобы подобное насилие стало нормой», – сказал он. По его словам, политика – пространство «для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».

    Напомним, Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

    Коментарии (20)
    14 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    @ кадр из видео

    Бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение на митинге в штате Пенсильвания, сообщил окружной прокурор города Батлер, где произошел инцидент, Ричард Голдингер.

    Голдингер заверил, что сейчас Трамп находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента, передает ТАСС.

    Напомним, на видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сообщается, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники Секретной службы. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один находится в тяжелом состоянии.

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    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


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    15 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине, сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии.

    По словам функционера, Трамп готов лично вступить в диалог с Путиным по вопросу Украины без посредников, передает ТАСС.

    Напомним, на съезде Республиканской партии Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США.


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    15 июля 2024, 06:20 • Новости дня
    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа

    Спецагент ФБР Роджак сообщил об использовании стрелком винтовки AR-556 для покушения на Трампа

    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа
    @ wikimedia.org/Michael E. Cumpston

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на экс-президента Дональда Трампа использовал винтовку типа AR-556, которую легально приобрел его отец, сообщил спецагент ФБР Кевин Роджак.

    Роджак сообщил, что семья подозреваемого сотрудничает со следствием. В ФБР также подтвердили, что в машине подозреваемого нашли «подозрительное устройство, которое было изучено взрывотехниками». Также ведомством получен доступ к телефону стрелка, он доставлен в лабораторию ФБР в Куантико, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, Роджак сообщил, что подозреваемый в покушении на бывшего президента «работал в одиночку». Нет указаний на то, что он «принадлежал к какой-либо идеологии» или испытывал «какие-либо проблемы ментального характера». СМИ сообщали, что в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства.

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