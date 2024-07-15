ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Путин принял участие в запуске новой коксовой батареи в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин по видеосвязи одобрил запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината, сообщила пресс-служба Кремля.
Установка, состоящая из четырех блоков по 50 печей в каждом, позволит выпускать 2,5 млн сухого коксующегося угля в год, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Кроме того, применение новых технологий сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год.
Ранее Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР.