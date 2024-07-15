Путин принял участие в запуске новой коксовой батареи в Магнитогорске

Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Tекст: Александра Юдина

Согласно опубликованному на сайте правовой информации документу, выплата будет предоставляться россиянам, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами, а с доходов оплачивают НДФЛ.

Уточняется, что среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, который установлен в области по месту жительства.

Известно, что размер выплаты будет определен в виде разницы между суммой НДФЛ за предшествующий году обращения год по ставке в 6%. То есть по итогам года семье будет возвращаться разница между 13% и 6% налога.

Подать заявление о назначении выплаты в территориальный орган Соцфонда можно с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был исчислен НДФЛ.

Выплата производится каждому из родителей (опекунов, усыновителей, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, но при условии, что они не имеют задолженности по уплате алиментов.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.