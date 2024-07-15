ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой народной республике.
Глава государства отметил, что на Енакиевском металлургическом заводе работают 4,5 тыс. человек, и запуск печи является для всех большим праздником, передает ТАСС.
«Поздравляю вас», – обратился Путин к коллективу предприятия.
Доменная печь № 5 простаивала с 2020 года. Для ее запуска был проведен капитальный ремонт. Ввод печи в эксплуатацию позволит производить более 1 млн тонн стали в год.
Ранее Путин сказал, что для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще многое сделать.