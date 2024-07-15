Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что на Енакиевском металлургическом заводе работают 4,5 тыс. человек, и запуск печи является для всех большим праздником, передает ТАСС.

«Поздравляю вас», – обратился Путин к коллективу предприятия.

Доменная печь № 5 простаивала с 2020 года. Для ее запуска был проведен капитальный ремонт. Ввод печи в эксплуатацию позволит производить более 1 млн тонн стали в год.

Ранее Путин сказал, что для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще многое сделать.