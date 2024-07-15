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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    15 июля 2024, 15:21 • Новости дня

    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой народной республике.

    Глава государства отметил, что на Енакиевском металлургическом заводе работают 4,5 тыс. человек, и запуск печи является для всех большим праздником, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас», – обратился Путин к коллективу предприятия.

    Доменная печь № 5 простаивала с 2020 года. Для ее запуска был проведен капитальный ремонт. Ввод печи в эксплуатацию позволит производить более 1 млн тонн стали в год.

    Ранее Путин сказал, что для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще многое сделать.

    15 июля 2024, 03:58 • Новости дня
    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100

    В авиаслужбах сообщили об отсутствии жалоб на технические проблемы в докладах экипажа упавшего в Подмосковье SSJ-100

    В авиаслужбах рассказали о последнем докладе экипажа SSJ-100
    @ РЕН ТВ. Новости/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    После взлета экипаж Superjet-100, разбившегося позднее в Московской области, не сообщал о технических проблемах на борту, рассказали в авиационных службах.

    В последнем докладе экипаж проинформировал, что идет набор высоты, затем связь с самолетом оказалась прервана, передает ТАСС.

    В пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, который проводил испытательный полет. Экипаж ценой своей жизни отвел падающий лайнер от жилых дачных домов и садовых товариществ. Тела членов экипажа найденыОткрыто уголовное дело.

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    15 июля 2024, 11:18 • Новости дня
    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка

    Трамп заявил, что избежал смерти от выстрела благодаря чтению статистики по мигрантам

    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам, сообщило издание The New York Post.

    «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», – цитирует Трампа The New York Post.

    По словам Трампа, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу нелегальных иммигрантов, выстрел, который оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку, оказался бы смертельным.

    По его словам, он хотел продолжить общение со сторонниками сразу после покушения, но агенты Секретной службы увели его со сцены, сказав, что оставаться там опасно, и доставили его в больницу.

    Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

    На ваш взгляд
    Почему Трамп избежал смерти при покушении на митинге в Пенсильвании?



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    Коментарии (18)
    14 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь конгрессменов-республиканцев назвали президента США Джо Байдена виновным в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.

    В социальных сетях сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что Байден выдвигал тезис о том, что Трамп – «авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой». Конгрессмен считает, именно эта риторика привела к покушению на экс-президента, передает РИА «Новости».

    Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в соцсетях также указал, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз написал, что «республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству».

    Республиканец Кит Селф написал, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа.

    Похоже обвинения высказали Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (28)
    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

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    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

    Коментарии (32)
    14 июля 2024, 21:07 • Новости дня
    Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Дональда Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшие одноклассники подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа рассказали о том, каким был Мэтью Крукс в школе, сообщает телеканал ABC News.

    По данным канала, подозреваемый Крукс казался одиноким и у него не было много друзей. Одноклассники отметили, что никогда не слышали, чтобы подозреваемый обсуждал политику или, в частности, Трампа, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (8)
    14 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывные устройства обнаружены в машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По словам источников, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (9)
    15 июля 2024, 10:17 • Новости дня
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    Мать найденного в чемодане мальчика в Перми призналась в убийстве сына
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, призналась в убийстве сына, сообщили в СУСК России по Пермскому краю.

    Женщина призналась в преступлении во время очередного допроса, ранее она отрицала свою причастность к убийству, следует из сообщения из Telegram-канала ведомства.

    Ранее жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына.

    По данным ведомства, женщина задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны, положила тело ребенка в чемодан и унесла на мусорку.

    Коментарии (9)
    15 июля 2024, 11:05 • Новости дня
    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

    Премьер Эстонии Каллас и правительство страны ушли в отставку

    Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку, но будут исполнять обязанности до вступления в должность нового правительства, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза, пока она технически останется премьером Эстонии, передает ТАСС.

    Ранее Кая Каллас была назначена новым спецпредставителем ЕС по внешней политике.

    Коментарии (9)
    14 июля 2024, 16:03 • Новости дня
    В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
    В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
    @ Gene J. Puskar/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Футболки с изображением экс-президента США Дональда Трампа, сделанным сразу после покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия, сообщили СМИ.

    Как пишет South China Morning Post, продажи футболок с изображением Трампа, размахивающего кулаком, начались онлайн примерно в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск), через два часа после покушения, которое произошло в субботу около 18:15 по местному времени, передает РИА «Новости».

    За два часа после начала продаж один из магазинов Taobao получил более 2 тыс. заказов на футболки как из Китая, так и из США. Продавец одного из онлайн-магазинов на Taobao Ли Цзиньвэй также отметила, что к выборам в США в этом году их магазин выпускает сувениры исключительно с изображением Трампа, поскольку, по ее словам, «у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей».

    Однако, по состоянию на 19:30 по пекинскому времени (14:30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao стали недоступны. При поиске по имени Трамп и упоминании стрельбы платформа выдает сообщение «приносим извинения, соответствующего товара не найдено». При поиске по фотографии Трампа поиск выдает другие товары.

    Ранее сообщалось, что фото раненого Трампа стало интернет-мемом. В воскресенье Трамп после покушения на него заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (7)
    15 июля 2024, 00:15 • Новости дня
    Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу

    Футболисты сборной Испании обыграли команду Англии в финале чемпионата Европы

    Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии завершился победой испанцев, сообщают информационные агентства.

    Матч прошел в Берлине. Команда Испании одержала победу со счетом 2:1. Ворота английской команды поразили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, у англичан гол забил Коул Палмер, передает РИА «Новости».

    Сборная Испании до этого одерживала победы на ЧЕ в 1964, 2008 и 2012 годах. Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы, при этом она проигрывает уже второй финал ЧЕ подряд.

    Напомним, в полуфиналах сборная Испании одержала победу над командой Франции, а команда Англии обыграла сборную Нидерландов.

    Коментарии (7)
    14 июля 2024, 20:48 • Новости дня
    Огонь от пожара под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

    Tекст: Ольга Иванова

    Огонь под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», люди эвакуированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    В пресс-службе МЧС России сообщили, что всего было эвакуировано 176 человек, из них 48 детей, передает ТАСС.

    Ранее оперштаб предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо из-за распространения лесного пожара. По последним данным, площадь возгорания в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае увеличилась до 51 га.

    Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна».

    Позже сообщалось, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.

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    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    15 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа

    Байден на фоне покушения на Трампа обвинил иностранные государства в попытках «раздуть огонь разногласий» в США

    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в обращении к согражданам в связи с совершенным на Дональда Трампа покушением заявил, что «иностранные действующие лица раздувают огонь разногласий» в США.

    Байден заявил, что это делается с целью повлиять на политический процесс в США. По его словам, наблюдается «разгул дезинформации». Он призвал «избавиться от зашоренности, характеризующейся тем», что люди слушают только тех, «с кем соглашаются». Байден подчеркнул необходимость обеспечить единство нации, передает ТАСС.

    Он заявил, что в США «разногласия преодолевают за счет голосования», а не «при помощи пуль». Байден заявил о том, что нужно «снизить» накал политической борьбы в США, «политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств».

    «Нельзя допустить, чтобы подобное насилие стало нормой», – сказал он. По его словам, политика – пространство «для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».

    Напомним, Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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    15 июля 2024, 11:09 • Новости дня
    В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи

    Россельхознадзор: КНДР начнет поставки яблок на российский рынок

    В России договорились о закупках яблок из Северной Кореи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

    Как сообщили в пресс-службе, КНДР заинтересовалась поставками подкарантинной продукции в Россию, на переговорах, прошедших в июне 2024 года, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности, яблок, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в рамках переговоров стороны договорились о возможности начала поставок, теперь яблоки из КНДР могут беспрепятственно поставляться на территорию России.

    Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

    Ранее член правления Польского союза садовников Славомир Лучак заявил, что садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества. Польские садовники потребовали восстановить торговые отношения с Россией.

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