Власти Украины не дали Порошенко встретиться с Трампом

Партия Порошенко обвинила власти Украины в срыве его поездки в США

Tекст: Антон Антонов

«Европейская солидарность» сообщила, что уведомила Верховную раду о приглашении делегации на «предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки» несколько месяцев назад. Однако в парламенте так и не дали «разрешения на выезд», передает РИА «Новости».

Партия Порошенко заявила, что власти страны «исподтишка заблокировали поездку», это свидетельствует о «наличии уже системных проблем с демократией на Украине». Причем, как заявила «Европейская солидарность», данная проблема «возникла давно».

Утверждается, что партия Порошенко «сдерживала себя в оценках», поскольку не желала помешать переговорам о вступлении в ЕС и «позициям Украины на саммите НАТО», но сейчас настал момент «признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине».

В «Европейской солидарности» заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО. В рамках поездки делегация собиралась встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

В конце 2023 года Порошенко уже жаловался, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.