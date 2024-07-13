Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
МАК скопировал данные черных ящиков разбившегося в Подмосковье Superjet
Специалисты успешно скопировали данные черных ящиков самолета Superjet 100, который накануне потерпел крушение в Московской области, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
Специалисты успешно скопировали данные черных ящиков самолета Superjet 100, который накануне потерпел крушение в Московской области, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).