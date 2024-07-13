Эксперт рассказала о последствиях дискриминационной политики Google и YouTube

Tекст: Александра Юдина

«Пострадать от блокировок из-за рубежа могут абсолютно любые инфлюенсеры и наилучшим способом минимизировать ущерб сегодня стала диверсификация контента – нельзя делать ставку на один канал», – указаны на сайте российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) ее слова.

Нигматуллина добавила, что благодаря осознанию жизненной важности этой стратегии за последние два года состоялся мощный рост Telegram по новым пользователям и рост «ВКонтакте» по вовлеченности, особенно в видеоформатах.

Эксперт отметила, что отечественные платформы активно привлекали селебрити в качестве своих амбассадоров, заверив, что блогеры-миллионники никогда не останутся у разбитого корыта, они просто дождутся нового контракта.

Также профессор признала, что в данный момент повлиять на антироссийскую деятельность YouTube доступными методами не так просто, если коммерческая платформа не нарушает законов России на ее территории (главным образом «Закон об информации, информатизации и защите информации»).

«В целом ученые давно используют термин «диктатура платформ», когда имеют в виду действия крупных технологических компаний, размещающих контент, которые навязывают свои правила игры миллионным аудиториям. Наверное, именно поэтому реакция самой аудитории будет наиболее чувствительной для платформы, чем реакция отдельного государства. Но в России нет блогеров уровня MrBeast с аудиторией в 300 млн человек, чтобы диктовать свои правила YouTube», – заключила эксперт.

Напомним, в пятницу «Ростелеком» сообщил, что воспроизведение роликов в YouTube в России может ухудшиться из-за проблем с оборудованием Google.

В Кремле заверили, что российское руководство не намеревается вводить ограничение на доступ к видеохостингу.

