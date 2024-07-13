Сайт Кремля впервые за шесть лет обновил раздел с биографией Путина

Tекст: Валерия Городецкая

Биография российкого лидера дополнена информацией о событиях с период с 2018 по 2024 годы, теперь в ней есть сведения об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавируса, создании вакцины «Спутник» и поправках в Конституцию, передает РИА «Новости».

Также есть отдельная глава о специальной военной операции на Украине, в которой приводятся цитаты Путина. В ней также рассказывается о референдумах и вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Последний раздел посвящен президентским выборам 2024 года.