Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.20 комментариев
Сайт Кремля впервые за шесть лет обновил раздел с биографией Путина
Официальную биографию президента России Владимира Путина на сайте Кремля обновили впервые с 2018 года.
Биография российкого лидера дополнена информацией о событиях с период с 2018 по 2024 годы, теперь в ней есть сведения об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавируса, создании вакцины «Спутник» и поправках в Конституцию, передает РИА «Новости».
Также есть отдельная глава о специальной военной операции на Украине, в которой приводятся цитаты Путина. В ней также рассказывается о референдумах и вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Последний раздел посвящен президентским выборам 2024 года.