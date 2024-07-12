Песков: Оговорки Байдена являются внутренним делом США

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    WSJ: «Необратимый» путь Украины в НАТО вымощен неопределенностью
    В Институте океанологии РАН объяснили отказ переподчиняться Курчатовскому институту
    В результате стрельбы в военной части в Белгородской области есть раненые
    Россия приостановила сотрудничество с Японией по рыбному промыслу у Курил
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    Грузия пожелала избежать простуды на «сквозняке у дверей НАТО»
    Четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 13:34 • Новости дня

    Песков: Оговорки Байдена являются внутренним делом США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оговорки президента США Джо Байдена являются внутренним делом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Москва и весь мир обратили внимание на оговорки Байдена, но «комментариев здесь быть не может», сказал Песков, передает ТАСС.

    «Понятно, что это оговорки. Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», – заключил представитель Кремля.

    Напомним, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности действующего президента США.

    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

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    10 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Блинкен обвинил Россию в убийствах и диверсиях в странах НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в том, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств.

    Блинкен назвал «атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы» частью «намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса», передает РИА «Новости».

    Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.

    Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.

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    12 июля 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом

    Спикер МИД Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова в шутку назвала американского президента Джо Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале она указала, что «пресловутое российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть, имея в виду «пророссийского кандидата», которым управляет «рука Кремля».

    Захарова отметила, что в МИД ждут «истерику экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон» из-за «нападения на американскую демократию» и доклада о раскрытии заговора «внутренних террористов».

    Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия выработает военный ответ на угрозу в связи с планами Пентагона разместить дальнобойные ракеты в ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

    Как сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, без нервов Россия будет вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу, передает ТАСС.

    Рябков добавил, что планы Пентагона по размещению дальнобойных ракет в Германии направлены на нанесение ущерба безопасности России.

    Ранее в Пентагоне заявили, что США начнут размещать дальнобойные ударные системы в Германии в 2026 году.

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    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    10 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

    Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия никогда не была заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран. Зато Штаты нередко используют эту практику. Сейчас Байден рискует проиграть на предстоящих выборах президента и пытается повернуть ситуацию в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на американские выборы.

    «Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

    По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

    Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

    Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    11 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране

    Политик Вагенкнехт назвала безумием размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием, сообщает Der Spiegel.

    Как заявила Вагенкнехт, это безумие должно быть остановлено, передает RT.

    Она добавила, что размещение дополнительных ударных ракет в Германии не улучшит безопасность страны, а лишь «увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями».

    Ранее Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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    12 июля 2024, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.

    По мнению обозревателей, критические ошибки, которые американский лидер допустил в течение двух часов, ставят под угрозу его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.


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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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