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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    6 комментариев
    10 июля 2024, 13:19 • Новости дня

    В Сочи загорелась крыша здания районного суда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В сочинском Лазаревском районе в среду днем началось возгорание кровли здания местного суда, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    Загорелась крыша здания Лазаревского райсуда, в 12.26 мск туда прибыли первые пожарные подразделения, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно информации МЧС, в ликвидации возгорания участвуют 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

    Во вторник из-за атаки дронов в Ростовской области загорелись два трансформатора на электроподстанции.

    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    9 июля 2024, 18:30 • Новости дня
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР
    @ Денис Асланов/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в связи с решением ЕС заморозить выделение 30 млн евро на нужды обороны страны напомнил о спасении его государством в 2014 году от провала военной миссии Евросоюза в ЦАР. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо помнить, что Евросоюз в 2014 году не находил среди своих членов желающих отправить контингенты в военную миссию (EUFOR RCA) в Центральноафриканскую республику. Тогда Грузия по решению правительства «Грузинской мечты» отправила 150 военнослужащих и таким образом спасла эту миссию от провала», – сказал Папуашвили.

    «Мы в этой сложнейшей миссии были единственной страной, не являющейся членом ЕС, а по численности контингента вторым после Франции государством», – подчеркнул он.

    Европейский союз заблокировал выделение 30 млн евро для поддержки грузинской оборонной сферы, заявил постпред объединения в Грузии Павел Херчински.

    По его словам, данная сумма должна была быть переведена Минобороны Грузии, но «заморожена» по решению лидеров ЕС, которые ранее приостановили европейскую интеграцию Грузии из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

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    9 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

    Постпредство: Украину на заседание Совбеза ООН пустили по просьбе США

    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости», пытаясь не обращаться к России, сообщила советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова.

    По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.

    «Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    При этом, по ее словам, все европейцы, выславшие запросы на заседание, прислали нормальные письма «по форме».

    «Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали - мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», – написала Соколова.


    Однако изменить свое провокационное поведение украинская делегация не захотела и в итоге за украинцев пришлось просить американцам.

    «Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», – пояснила дипломат.

    «Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.


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    9 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    После того, как певица опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, депутат заявил, что ее необходимо признать иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии и работу как западной пропагандистки, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева в своих соцсетях опубликовала фотографию с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – написала она под фотографией.

    Напомним, Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    9 июля 2024, 16:51 • Новости дня
    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ

    ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании

    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по месту проведения служебного совещания командного состава украинских вооруженных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.

    Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.

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    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

    Коментарии (11)
    10 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    @ Андрей Лузик/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Как отметили в ЦОС, в марте 2024 года на проходящего военную службу на авианосце мужчину через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом», передает ТАСС. В ходе разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

    «После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Как отметили в ЦОС, при этом «Олег» заявлял, что вся «операция» курируется лично главой ГУР Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым.

    Ранее директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    Коментарии (12)
    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Коментарии (33)
    10 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Более сотни бандеровцев» уничтожены в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 10 июля в Николаевской области в населенном пункте Снигиревка, куда в последние время ВСУ стягивают личный состав и технику, прозвучали взрывы, еще один удар был нанесен по стоящему рядом селу Павловка, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 8.00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», – заявил Лебедев. Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, «там стараются стабилизировать офицерский состав».

    Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины сработала воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы.

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    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    10 июля 2024, 10:34 • Новости дня
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    ФСБ пресекла попытки украинских агентов по совершению терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Москве, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО.

    Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Мужчина заявил, что его завербовали в мае 2024 года, он согласился провести теракты за деньги кураторов. В отношении него завели уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

    Ранее ФСБ сорвала попытку теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области.

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    9 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Глава Рособрнадзора объяснил, почему школьники не одобрят замену ЕГЭ на обычные экзамены

    Глава Рособрнадзора Музаев: Школьники не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

    Глава Рособрнадзора объяснил, почему школьники не одобрят замену ЕГЭ на обычные экзамены
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Школьники не будут согласны на замену ЕГЭ в пользу традиционной аттестации, поскольку для них увеличится число экзаменов в несколько раз, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Он напомнил, что традиционный формат предполагал, что школьники сдавали как минимум шесть экзаменов в своей школе, а затем еще три для поступления в университет. Музаев заключил, что школьники не поддержат такой формат, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что законопроект об отмене ЕГЭ, внесенный депутатами от ЛДПР, КПРФ и СРЗП, собираются рассмотреть в октябре в первом чтении.

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    9 июля 2024, 17:28 • Новости дня
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский актер Ежи Штур, известный по главной роли в фильме «Сексмиссия», умер в возрасте 77 лет, сообщил его сын Мачей.

    Как сообщает РИА «Новости», актер боролся с раком и перенес сердечный приступ.

    Ежи Штур сыграл более чем в 60 фильмах, имеет работы в театре и режиссерские проекты. В России его знают по ролям в картинах «Сексмиссия», «Киллер», «Глухарь».

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    9 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес актрису Троянову в перечень террористов и экстремистов

    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Актриса Яна Троянова (признана иноагентом) включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне террористов и экстремистов значится «Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г. р., г. Екатеринбург», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, прокуратура ранее начала проверку в отношении певицы Монеточки и актрисы Яны Трояновой (признаны иноагентами), против них также могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма.

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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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