В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

Tекст: Анастасия Куликова

«Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».