До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин заявил о смещении в Азию центра мирового развития
Мировой центр развития смещается в Азию, России необходимо быть ближе к нему, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Петр Первый прорубал окно в Европу именно потому, что основное развитие было там. Центр мирового развития сегодня смещается в Азию, это без всяких сомнений. И, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.