Суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм» Полынь

Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Медицинская экспертиза, проведения которой добились родные погибших украинских солдат, показала, что им было проведено прижизненное изъятие органов без согласия, написал Царев в своем Telegram-канале.



По его словам, ранее правоохранительные структуры Украины заявили о разоблачении группы из 11 человек, занимавшейся извлечением и вывозом человеческих органов из страны. Среди «черных трансплантологов» оказались бывший министр здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда украинских частных клиник. Органы, как пишут местные СМИ, извлекались у людей, которые были еще живы, но находились в беспомощном состоянии.

«Можно сколько угодно говорить про «российские фейки», но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов», – считает Царев.







Он напомнил, что закон о трансплантации в Киеве приняли еще в декабре 2021 года, теперь письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на «изъятие анатомических материалов» не требует нотариального заверения. В результате число жертв «черных трансплантологов» на Украине уже исчисляется тысячами.

«Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно», – подчеркнул Царев.