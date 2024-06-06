Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.5 комментариев
Суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм» Полынь
Участницу «Битвы экстрасенсов» и главу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову (известна как Алена Полынь) отправили под стражу по решению Ивантеевского горсуда Московской области.
Ходатайство следствия об избрании Суликовой меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено, сообщили в суде ТАСС.
Ранее она частично признала свою вину по делу об экстремизме. На суде у женщины начался припадок, ей вызывали скорую.
В среду источник сообщал, что Суликову не удалось допросить из-за якобы плохого самочувствия, по его мнению, она имитировала недомогание.