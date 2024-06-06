  • Новость часаНовошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали украинские беспилотники
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    Для превращения Мексики во врага США не хватает последней детали
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    20 комментариев
    6 июня 2024, 07:59 • Новости дня

    Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

    По его словам, помимо инфраструктурного объекта, повреждения получили газопроводы и линии электропередачи, передает ТАСС.

    В начале июня объекты критической инфраструктуры были повреждены во Львовской и Винницкой областях.

    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    5 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    Грузовик ВСУ с ракетами уничтожили под Николаевом
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Николаевской области в начале июня уничтожили грузовик, на котором везли ракеты, переданные Западом для украинской армии, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    Грузовик с ракетами уничтожили у поселка Красное Поле под Николаевом, попадание в транспорт сопровождалось сильным взрывом, сказал Лебедев ТАСС.

    На этом грузовом автомобиле перевозили «шесть длинных ракет», пояснил он.

    Ранее в среду Лебедев сообщал, что ВСУ задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar.

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    5 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родственники погибших бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги из-за незаконного изъятия органов у военнослужащих, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Медицинская экспертиза, проведения которой добились родные погибших украинских солдат, показала, что им было проведено прижизненное изъятие органов без согласия, написал Царев в своем Telegram-канале.

    По его словам, ранее правоохранительные структуры Украины заявили о разоблачении группы из 11 человек, занимавшейся извлечением и вывозом человеческих органов из страны. Среди «черных трансплантологов» оказались бывший министр здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда украинских частных клиник. Органы, как пишут местные СМИ, извлекались у людей, которые были еще живы, но находились в беспомощном состоянии.

    «Можно сколько угодно говорить про «российские фейки», но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов», – считает Царев.


    Он напомнил, что закон о трансплантации в Киеве приняли еще в декабре 2021 года, теперь письменное согласие живого донора и согласие его законных представителей на «изъятие анатомических материалов» не требует нотариального заверения. В результате число жертв «черных трансплантологов» на Украине уже исчисляется тысячами.

    «Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно», – подчеркнул Царев.

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    5 июня 2024, 14:06 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra
    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентовал новую модель Lada Iskra – семейство автомобилей класса B, включающее седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

    Старт серийного производства новинки запланирован на начало 2025 года. Lada Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta в модельном ряду «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

    Как отметил глава автоконцерна Максим Соколов, инвестиции в проект Lada Iskra составили 23 млрд рублей.


    Ранее источник сообщал, что на петербургском заводе «АвтоВАЗа» в скором времени планируется открыть производство.

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    5 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    Появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

    Tекст: Ольга Никитина

    Первые жертвы среди украинцев, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, появились в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что минировать начали только в апреле, и уже появился «первый улов». «Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», – рассказал информатор.

    В соцсетях появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Мужчине, судя по кадрам, оторвало ногу.

    Ранее сообщалось, что около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    5 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ

    Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Ольга Никитина

    61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика, задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    Мужчина сам вышел на связь с СБУ в интернете и предложил свои услуги.

    «В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», – признался задержанный, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По заданию СБУ он собрал информацию об аэропортах, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

    Ранее житель Крыма, вступивший в сговор с СБУ и пытавшийся помешать СВО, был приговорен к шести годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на год, а также штрафу в 500 тыс. рублей.

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    5 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией

    Украина предупредила о закрытии границы, если Молдавию возглавят пророссийские партии

    Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Украины Марко Шевченко заявил, что не исключено закрытие границы с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером.

    «Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем», – передает РИА «Новости» слова Шевченко, сказанные в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.

    На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины, они не работают с 2022 года.

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    5 июня 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

    Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

    Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

     «Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 13:06 • Новости дня
    Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    @ Ukrinform/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    МВД России объявило в розыск бывшего спикера сил территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло (включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

    Согласно базе данных МВД, Эштон-Чирилло, 1977 года рождения, разыскивается по уголовной статье, однако в базе не уточняется, о какой именно статье идет речь, передает ТАСС.

    Напомним, Эштон-Чирилло включили в российский перечень экстремистов и террористов за призывы к убийству журналистов из России.

    Она заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего пыталась представить свои слова «шуткой».

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    5 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Одесская киностудия оказалась на грани закрытия
    Одесская киностудия оказалась на грани закрытия
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Существует риск того, что Одесская киностудия, основанная еще в 1907 году, может прекратить свое существование, заявили специалисты Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины, проведя проверку финансовой деятельности компании.

    За последние пять лет киностудия недополучила или упустила доходы, а также понесла неоправданные расходы на общую сумму более 400 млн гривен (около 10 млн долларов).

    Среди причин бедственного положения аудиторы называют неэффективные управленческие решения, задержки с оформлением прав на недвижимость в элитной прибрежной зоне, проблемы с получением авторских прав на фильмы, созданные с 1955 по 1991 год, и низкие доходы от роялти, которые «значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов», передает ТАСС.

    За свою более чем 100-летнюю историю на студии было снято множество известных фильмов, таких как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника», «Капитан Немо», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта».


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    5 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России

    Сенатор Долгов: США с долгами Украины занимаются наперстничеством

    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы США и «Большой семерки» на замороженные российские активы являются откровенным бандитизмом и воровством. Москва примет все необходимые контрмеры, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами от российских активов.

    «Американцы не дадут никому доллара, если не получат взамен пять. Очевидно, что инициатива по выделению Украине кредита за счет доходов с российских активов отвечает интересам Вашингтона. Во-первых, большая часть средств осядет в карманах американских чиновников. Во-вторых, администрация Байдена сможет заработать некоторые политические очки», – отметил сенатор Константин Долгов.

    По его словам, даже если будет принято решение по кредиту Киеву в размере 50 млрд долларов, то возникает вопрос, когда эти средства получит украинское руководство. «Допускаю, что этого не произойдет до президентских выборов в США. Поэтому, на мой взгляд, американские политики, заявляя о решениях по судьбе активов РФ, записывают их себе в послужной список. Выполнять или не выполнять озвученные инициативы определит тот, кто будет находиться в Белом доме по итогам голосования в ноябре», – пояснил собеседник.

    «Ценность решений, которые принимает нынешняя администрация США, может оказаться ничтожной. Таковыми их сделает сама американская политика, которая в последнее время не предполагает стратегического планирования, а строится на сиюминутной выгоде», – добавил парламентарий.

    Кроме того, непонятным остается механизм погашения задолженностей Киева. «Что будет с Украиной через несколько лет? Кто будет выплачивать долги?», – риторически спрашивает спикер. Он убежден: США занимаются напepcтничествoм. 

    Москва же воспринимает подобные планы как откровенный бандитизм и воровство, указал Долгов. «Американцы сами этим занимаются и принуждают европейцев», – считает собеседник. При этом обращение российских властей в международные инстанции не решит ситуацию, акцентировал он.

    «Однако необходимо принимать меры защиты наших интересов, наших граждан, бизнеса. Поэтому мы вводим контрмеры в отношении США. Это абсолютно правильная тенденция», – считает сенатор. Долгов также убежден, что Москва сможет вернуть свои замороженные активы. «Более того, я думаю, еще и с процентами», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Никаких финансовых и правовых обоснований у инициативы нет. Это очередное проявление тотальной гибридной войны против нашей страны», – подчеркнул он. При этом, по мнению собеседника, украинские долги и вовсе не будут погашаться. «Речь идет не про деньги и не про то, кто и как будет закрывать задолженность Киева, а про стимулы продолжения антироссийской операции Запада на территории бывшей УССР», – заключил парламентарий.

    В США предложили использовать доход от замороженных активов РФ для погашения кредитов Украины. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее словам, данная идея пользуется «значительной поддержкой», поэтому ее планируется «доработать и представить лидерам на грядущей встрече G7».

    Она отметила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Йеллен уточнила, что компания продолжает зарабатывать с процентов от данного капитала, ведь они якобы не принадлежат Москве. По ее подсчетам, прибыль составит от трех до пяти млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока средства остаются замороженными.

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Украине доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление офису Зеленского кредита и увязку его погашения с объемом будущих доходов.

    На этом фоне Штаты готовы передать Украине 50 млрд долларов, при условии, что займ будет возвращаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет издание The Financial Times. По данным газеты, средства будут направлены руководству страны лишь в том случае, если ЕС согласится продлить срок санкций против России на неопределенный срок.

    Отмечается, что точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее. Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Сенатор Константин Долгов отмечал, что данная мера поможет России выстоять в начавшейся «имущественной войне».

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    5 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Минобороны: Охрану генштаба ВСУ отправили в контратаку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в зоне ответственности группировки «Север» замечена попытка контратаки со стороны 101-й бригады охраны генштаба украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные в последние сутки заняли более выгодные рубежи на пяти направлениях, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Север» отразила семь контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад, также в числе атаковавших была 101-я бригада охраны генштаба ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка также улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Веселого, Графского и Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 290 человек, два танка, два американских БТР М113.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и установка залпового огня БМ-21 «Град». Также уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии у Стельмаховки, Новоселовского, Червоной Дибровы, Макеевки (ЛНР), Петропавловки (Харьковская область), Торского и Ямполовки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 545 человек, пять боевых бронированных машин, станцию радиэлектронной борьбы «Нота», гаубицу М777, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 56-й мотопехотной, 30-й, 54-й, 92-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й бригады теробороны у Зализнянского, Орехово-Василевки, Григоровки, Калинина, Дзержинска и Красного в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки за сутки потеряла до 230 человек, три  бронемашины, включая американский БТР Stryker, станцию РЭБ «Анклав», гаубицу М777, гаубицу 2А65 «Мста-Б», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, 2-й бригады нацгвардии у Новгородского, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Новопокровского в ДНР.

    Также отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 360 человек, две бронемашины, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

    При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, САУ 2С3 «Акация», три гаубицы 2А65 «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Водяного, Урожайного и Пречистовки в ДНР. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 125 человек, танк и гаубицу М777.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Степногорска, Пятихаток (Запорожская область) и Новокаир (Херсонская область).

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 40 человек, две бронемашины, две гаубицы Д-20, САУ 2С3 «Акация», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и установку залпового огня БМ-21 «Град».

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    5 июня 2024, 18:41 • Новости дня
    Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.

    Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

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    5 июня 2024, 21:27 • Новости дня
    Путин предложил Западу вспомнить, с чего начался конфликт на Украине
    Путин предложил Западу вспомнить, с чего начался конфликт на Украине
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин напомнил, с чего начался конфликт на Украине.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине, но никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны», – передает RT его слова.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

    Ранее президент заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.


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    НАТО упрощает пути к границам России

    НАТО продолжает готовиться к войне с Россией. В альянсе планируют создать сеть из нескольких логистических маршрутов на территории Европы, которые позволят объединению в кратчайшие сроки осуществлять переброску войск с запада на восток. К уже существующему коридору Нидерланды – ФРГ – Польша добавятся пути на севере и юге Европы. О каких странах идет речь и что это означает для России? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом

    Продвижение российских войск на Харьковском направлении – в частности у Волчанска – выглядит замороженным. Но на самом деле на целом ряде участков фронта происходят не столь заметные, но важные в целом для российского наступления события. О чем идет речь и как ВСУ прямо сейчас пытаются его остановить? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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