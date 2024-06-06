  • Новость часа«Пусть боятся»: Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    20 комментариев
    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня

    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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    5 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

    Политолог Рар: Отказ США отправлять инструкторов на Украину вызовет раскол среди европейцев

    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    @ Zsolt Czegledi/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В Белом доме опасаются, что отправка западных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Москвой и вряд ли даст сделать это европейским союзникам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Белый дом исключил отправку американских инструкторов на Украину.

    «Полагаю, что отказ США отправлять своих инструкторов на Украину может привести к расколу среди союзников Вашингтона. Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В отличие от европейцев, американцы, видимо, правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. В Белом доме хорошо понимают, что гибель солдат западных стран может поднять вопрос о применении пятой статьи Устава НАТО. Государствам ЕС нечем будет ответить Москве, поэтому они понадеются на помощь Штатов. Это означает, что Вашингтону придется наносить удары по России, что неминуемо приведет к ответной атаке по США», – отмечает собеседник.

    «Американцы не собираются напрямую воевать с ядерной державой. Кроме того, Вашингтон вряд ли позволит своим европейским союзникам затащить Штаты в третью мировую войну. Для ЕС наступает тяжелый час. Страны континента должны понять, что в случае начала войны между Западом и Россией они, а не США, будут нести основную тяжесть конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не отправят своих солдат или инструкторов на Украину. Однако чиновник высказал мнение, что поставки оружия Штатов позволили изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте для ВСУ. Более того, в Вашингтоне надеются, что в перспективе офис Зеленского может начать новое наступление.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Согласно данным издания, заявление по этому поводу ожидается во время празднования 80-летия высадки в Нормандии, которое пройдет 6 и 7 июня.

    Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Кроме того, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова отправить на Украину своих военных инструкторов, которые работали там до начала конфликта, в рамках коалиции под руководством Франции.

    Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл также говорил о том, что страна может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач. По его словам, это позволит разгрузить ВСУ и поможет им сосредоточиться на боевых действиях на передовой.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что разрешение на использование поставленного оружия против территории России, данное ВСУ западными государствами, а также отправка иностранных инструкторов на Украину сигнализируют об очередном витке эскалации.

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    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    На ПМЭФ показали родословное древо Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фамильное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    5 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    Путин: Украинская армия теряет 50 тысяч человек в месяц
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.

    Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.

    «По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.

    Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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    5 июня 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев

    Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие

    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине за несколько месяцев
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прекращения боевых действий на Украине коллективный Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    5 июня 2024, 02:56 • Новости дня
    Захарова оценила «право по-американски»

    Захарова назвала желание конгрессменов США ввести санкции против МУС «декадентским артхаусом»

    Захарова оценила «право по-американски»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала желание Палаты представителей Конгресса США ввести санкции против Международного уголовного суда за разбирательства в отношении США и их союзников.

    Захарова заявила в Telegram, что «есть римское право» и «обычное», а «есть право по-американски». Последнее, по ее словам – это «декадентский артхаус», который переходит «в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, Палата представителей проголосовала за имущественные и визовые санкции против членов Международного уголовного суда, прокурор которого добивается выдачи ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    В Кремле объяснили решение пригласить западные СМИ на встречу с Путиным

    Песков: Западные СМИ приглашены на встречу с Путиным на ПМЭФ, так как они определяют мировую повестку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистов из недружественных государств пригласили на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), так как они задают информационную повестку на Западе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча с президентом России – уникальный шанс для западных СМИ, так как для них «очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию», сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Он также отметил, что западные агентства испытывают давление из-за «специфических несвободных методов работы со СМИ» на Западе. Организации, которые «пытаются сохранять качество мировых агентств», постараются «попробовать услышать» президента России, добавил Песков.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами из недружественных стран на ПМЭФ.

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    5 июня 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

    Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

    Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

     «Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.

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    5 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    Дмитрий Дробницкий: Санкции США против МУС – явление американоцентричного расизма
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прокуроры МУС ордером на арест Биньямина Нетаньяху хотели угодить администрации Джо Байдена. Разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном, как известно, существуют еще со времен президенства Барака Обамы. Однако гаагские обвинители перестарались, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС.

    «Соединенные Штаты никогда не подчинялись решениям МУС и всегда довольно жестко реагировали на любые попытки суда в Гааге привлечь к ответственности американских граждан. В особенности это касается военнослужащих и сотрудников спецслужб», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Однако, как подметил собеседник, законопроект, который поддержала Палата представителей, отличается от существующих документов тем, что в нем прописан пункт о «союзниках США». «Это довольно расплывчатая формулировка. Не упоминается ни НАТО, ни группа стран, а говорится просто о «союзниках», – уточнил он.

    Политолог считает законопроект ответом Вашингтона на попытку прокуроров получить ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что решение суда в Гааге вызвало гневную реакцию у представителей Белого дома и оппозиции в лице республиканцев.

    «Общее мнение в США сводилось к тому, что МУС может выдавать санкции на арест африканских лидеров, президента России, но МУС непозволительно преследовать «белого человека», «настоящих властителей мира». Подобная реакция стала явлением во всей красе американоцентричного расизма», – детализировал спикер.

    При этом в случае с ордером на арест Нетаньяху МУС старался угодить администрации Байдена, добавил Дробницкий. «Всем известно о большой взаимной нелюбви израильского премьера и администрации президента США. Разлад между Тель-Авивом и Вашингтоном произошел еще при Бараке Обаме. Видно, гаагские прокуроры пытались подсобить американским властям, но перестарались. Теперь им предлагается исправить эту ошибку. Если же они будут настаивать, то США, где действует экстерриториальное правосудие, могут принять дополнительные меры», – пояснил он.  

    «С другой стороны, МУС – это такой орган, на котором негде, что называется, ставить пробу. Однако противодействие его решению стало довольно показательным», – продолжил американист. По его словам, не имеет значение, будет ли окончательно принят законопроект о санкциях против МУС, власти мирового большинства уже делают выводы.

    Так, например, арабский мир «дрейфует» в сторону от «порядка, построенного на правилах». «Король Иордании, наследный принц Саудовской Аравии, президент ОАЭ, он же эмир Абу-Даби в очередной раз могли убедиться в проводимой Белым домом политике, которая контрпродуктивна. Именно поэтому они сближаются с Москвой и Пекином», – напомнил Дробницкий.

    «Всему миру должно стать окончательно понятно, как устроен либеральный мировой порядок, построенный на правилах. Его суть в том, что правилам должны следовать «низшие расы», а для «хозяев мира» их не существует. Последние, когда происходят внутренние ссоры – как, например, между Байденом и Нетаньяху – решают вопросы особыми способами. А МУС и другим организациям лезть в это дело не следует, иначе их ждут последствия», – заключил политолог.

    Ранее в Палате представителей Конгресса США проголосовали за имущественные и визовые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий законопроект получил поддержку 247 парламентариев, против выступили 155. Однако перспективы инициативы до сих пор вызывают сомнения, поскольку в администрации Штатов уже заявили об отсутствии намерений поддерживать предлагаемые ограничения.

    В документе, вынесенном на обсуждение в Конгресс, указывается, что санкции планируется вводить в отношении любых лиц, которые принимают участие в попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных государствах.

    Идея введения ограничений в отношении МУС со стороны Вашингтона впервые была озвучена в мае группой сенаторов-республиканцев. Издание The Times of Israel сообщало, что парламентарии направили международной инстанции письмо, в котором предупредили главного прокурора суда Карима Хана о возможностях ответа в случае преследования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Подобные действия нелегитимны и не имеют правовой основы. В случае осуществления данных намерений мы будем вынуждены ввести суровые санкции против вас и вашего учреждения», – отмечалось в документе. Подчеркивалось, что МУС пытается наказать Тель-Авив «за принятие законных мер в сфере самообороны».

    Решение Палаты представителей вызвало негативную реакцию в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что происходящее стало результатом действия «права по-американски», которое отличается «декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, причиной для введения санкций США в отношении МУС стало требование прокурора суда Карим Хана выдать ордер на арест Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие последствия ждут премьер-министра-Израиля.

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    5 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин назвал число украинских и российских военнопленных

    Путин: В плену в России находятся 6465 украинских военных

    Путин назвал число украинских и российских военнопленных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В плену на Украине находится 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств.

    «Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, – проще говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что работа по пленным ведется ежедневно. «Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день, и совсем недавно, вы знаете, был обмен – 75 человек на 75 человек. Украинских солдат у нас – 6465», – сообщил Путин.

    В конце мая Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «75 на 75».

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    5 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России

    Сенатор Долгов: США с долгами Украины занимаются наперстничеством

    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы США и «Большой семерки» на замороженные российские активы являются откровенным бандитизмом и воровством. Москва примет все необходимые контрмеры, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами от российских активов.

    «Американцы не дадут никому доллара, если не получат взамен пять. Очевидно, что инициатива по выделению Украине кредита за счет доходов с российских активов отвечает интересам Вашингтона. Во-первых, большая часть средств осядет в карманах американских чиновников. Во-вторых, администрация Байдена сможет заработать некоторые политические очки», – отметил сенатор Константин Долгов.

    По его словам, даже если будет принято решение по кредиту Киеву в размере 50 млрд долларов, то возникает вопрос, когда эти средства получит украинское руководство. «Допускаю, что этого не произойдет до президентских выборов в США. Поэтому, на мой взгляд, американские политики, заявляя о решениях по судьбе активов РФ, записывают их себе в послужной список. Выполнять или не выполнять озвученные инициативы определит тот, кто будет находиться в Белом доме по итогам голосования в ноябре», – пояснил собеседник.

    «Ценность решений, которые принимает нынешняя администрация США, может оказаться ничтожной. Таковыми их сделает сама американская политика, которая в последнее время не предполагает стратегического планирования, а строится на сиюминутной выгоде», – добавил парламентарий.

    Кроме того, непонятным остается механизм погашения задолженностей Киева. «Что будет с Украиной через несколько лет? Кто будет выплачивать долги?», – риторически спрашивает спикер. Он убежден: США занимаются напepcтничествoм. 

    Москва же воспринимает подобные планы как откровенный бандитизм и воровство, указал Долгов. «Американцы сами этим занимаются и принуждают европейцев», – считает собеседник. При этом обращение российских властей в международные инстанции не решит ситуацию, акцентировал он.

    «Однако необходимо принимать меры защиты наших интересов, наших граждан, бизнеса. Поэтому мы вводим контрмеры в отношении США. Это абсолютно правильная тенденция», – считает сенатор. Долгов также убежден, что Москва сможет вернуть свои замороженные активы. «Более того, я думаю, еще и с процентами», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Никаких финансовых и правовых обоснований у инициативы нет. Это очередное проявление тотальной гибридной войны против нашей страны», – подчеркнул он. При этом, по мнению собеседника, украинские долги и вовсе не будут погашаться. «Речь идет не про деньги и не про то, кто и как будет закрывать задолженность Киева, а про стимулы продолжения антироссийской операции Запада на территории бывшей УССР», – заключил парламентарий.

    В США предложили использовать доход от замороженных активов РФ для погашения кредитов Украины. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее словам, данная идея пользуется «значительной поддержкой», поэтому ее планируется «доработать и представить лидерам на грядущей встрече G7».

    Она отметила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Йеллен уточнила, что компания продолжает зарабатывать с процентов от данного капитала, ведь они якобы не принадлежат Москве. По ее подсчетам, прибыль составит от трех до пяти млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока средства остаются замороженными.

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Украине доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление офису Зеленского кредита и увязку его погашения с объемом будущих доходов.

    На этом фоне Штаты готовы передать Украине 50 млрд долларов, при условии, что займ будет возвращаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет издание The Financial Times. По данным газеты, средства будут направлены руководству страны лишь в том случае, если ЕС согласится продлить срок санкций против России на неопределенный срок.

    Отмечается, что точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее. Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Сенатор Константин Долгов отмечал, что данная мера поможет России выстоять в начавшейся «имущественной войне».

    Коментарии (13)
    5 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    «Пусть боятся»: Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин прокомментировал карикатуры на себя в западных СМИ, часто изображающих его в негативном свете.

    «Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

    Форум проходит с 5 по 8 июня. В этом году в нем принимают участие представители более чем 100 стран мира, в том числе стран, которые Россия относит к недружественным.

    Коментарии (4)
    5 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    Путин: России все равно, кто будет президентом США
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    России по большому счету все равно, кто будет президентом США, Джо Байден или Дональд Трамп, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Российский лидер, отвечая на вопрос, кого бы больше предпочла Москва в качестве президента США, назвал Байдена «политиком старой школы», а также предсказуемым, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что в целом России все равно, победит ли Байден или Трамп, поскольку американский курс не изменится.

    Ранее Путин заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.

    Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

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