Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в очередной раз успешно отразили атаку украинского беспилотника над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
Как указали в Telegram-канале ведомства, около 10.30 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который пытался совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к городу Строителю.