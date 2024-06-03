В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.4 комментария
Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в Грузии
Закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в понедельник председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, назвав закон «грузинским».
Президент Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон – ее вето было преодолено 28 мая.
4 июня закон будет опубликован. После этого в течение 60 дней НПО и СМИ, которые более чем на 20% финансируются извне, должны зарегистрироваться в реестре министерства юстиции. Таким образом, в сентябре они впервые должны открыть свои источники финансирования за 2023 год. Часть НПО, выступающая против закона, обещала его бойкотировать. Оппозиция называет закон «русским», Запад критикует Грузию за него.