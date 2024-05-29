Закон «О прозрачности иностранного влияния» решил подписать председатель парламента Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Закон отправлен на подпись. Скорее всего, президент его не подпишет, то есть подпишу я», – сказал он в среду журналистам.

У Зурабишвили есть пять дней на то, чтобы поставить подпись под законом.

Шалва Папуашвили также призвал иностранных политиков, критикующих Грузию за закон «О прозрачности», не помышлять говорить от имени народа Грузии.

«Много заявлений от иностранных политиков на тему пожеланий народа Грузии и его воли. Не верьте ни одному иностранцу, который говорит от имени народа Грузии, так как это бессовестное поведение», – сказал председатель парламента Грузии.

«Задавайтесь вопросом, что в реальности стоит за этим, что им движет, если он не имеет никакой легитимации говорить от имени народа Грузии, не зная его языка, культуры, истории и традиций», – отметил Шалва Папуашвили.

По его словам, «от имени народа Грузии может говорить только легитимно избранная власть страны».

«Заявления иностранных акторов сыграли существенную роль в подавлении процесса демократических дискуссий в Грузии (по этому закону), в том, чтобы вместо обмена мнениями мы получили эмоциональный протест», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, при этом сами иностранные акторы не были готовы к прозрачности.

«И это в то время, когда сегодня в Грузии скрытно тратятся деньги из бюджета стран Евросоюза, Америки. Тратятся в обход законов и Конституции Грузии, их направляют в кассы партий и радикальных групп», – заявил он.

Председатель парламента обвинил в «радикализации процессов» финансируемые из-за рубежа НПО, которые находятся «в симбиозе» с саакашвилевским «Единым национальным движением».