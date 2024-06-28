В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
В Севастополе сообщили об учениях Черноморского флота у Камышовой бухты
Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот проводит учения у Камышовой бухты
Черноморский флот проводит учения с стрельбой из различных видов стрелкового оружия на внешнем рейде у Камышовой бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он указал, что жителям Севастополя не стоит беспокоиться. Учения проходят вдали от берега и не представляют угрозы для безопасности города.
Ранее издание Daily Mail заявило, что в ходе учений нестратегических ядерных сил Россия проводит маневры с применением пусковых подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», это дает Западу определенный сигнал.
До этого издание Responsible Statecraft сообщило, что президент России Владимир Путин ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине учениями с тактическим ядерным оружием.