Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.13 комментариев
Спецборт МЧС с ранеными при атаке на Севастополь вылетел в Москву
Спецборт МЧС России с 22 пострадавшими при обстреле американскими ракетами Севастополя вылетел в Москву, на борту также находятся 12 раненых детей, сообщили в министерстве.
Уточняется, что Ил-76 МЧС России оснащен оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь во время полета, передает ТАСС.
Пациентов сопровождают врачи отряда Центроспас МЧС, специалисты Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 14 человек, пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.
В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.