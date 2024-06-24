Спецборт МЧС с ранеными при атаке на Севастополь вылетел в Москву

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что Ил-76 МЧС России оснащен оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь во время полета, передает ТАСС.

Пациентов сопровождают врачи отряда Центроспас МЧС, специалисты Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 14 человек, пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.