Defence24.: Ураган повредил два боевых вертолета в Польше

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что во время урагана вертолеты были в ангаре, крышу которого разрушили порывы ветра, ее обломки и повредили технику. Кроме того, эксперты проверяют два других вертолета, не исключено, что они тоже получили повреждения, пишут «Ведомости».

В польской армии сообщили, что повреждения вертолетов незначительны, однако, о сроках их восстановления не указывается.

Кроме того, в субботу авиация Польша была поднята по тревоге якобы из-за интенсивных ночных обстрелов ВС России на Украине.

Ранее в Польше из-за «активности России» уже несколько раз поднимали в небо авиацию.