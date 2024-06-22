На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
Ураган повредил два боевых вертолета в Польше
Defence24.: Ураган повредил два боевых вертолета в Польше
Боевые вертолеты Ми-8 и Ми-17 были повреждены из-за урагана в Польше, фрагменты разрушенной крыши ангара попали внутрь техники, сообщил польский портал Defence24.
Отмечается, что во время урагана вертолеты были в ангаре, крышу которого разрушили порывы ветра, ее обломки и повредили технику. Кроме того, эксперты проверяют два других вертолета, не исключено, что они тоже получили повреждения, пишут «Ведомости».
В польской армии сообщили, что повреждения вертолетов незначительны, однако, о сроках их восстановления не указывается.
Кроме того, в субботу авиация Польша была поднята по тревоге якобы из-за интенсивных ночных обстрелов ВС России на Украине.
Ранее в Польше из-за «активности России» уже несколько раз поднимали в небо авиацию.