Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Эксперт оценил плотность украинских заградительных отрядов на линии фронта

Эксперт Леонков: «Мотивационные войска» ВСУ долбят по своим, если те не хотят воевать

Tекст: Андрей Резчиков

«Мотивационные войска» – это заградительные отряды ВСУ, которые расстреливают своих же. Если украинские военнослужащие не стреляют в сторону наших войск, то «мотивационные войска» наносят по этим военным удар. Тех, кто пытается отступать, выборочно расстреливают», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

«Среди украинских пленных оказался бывший участник заградительного отряда, он рассказал, как расстреливал своих же из пулемета. А некоторых накрывают минометами или направляют против них дроны. Как рассказывал другой пленный, их оставили в окопе без командира и выдвинули требование сражаться или умереть», – добавил собеседник.

По его словам, плотность «мотивационных войск» достаточно высокая: как следует из статьи, на каждого члена заградотряда приходится примерно по 50 метров линии фронта. «Они знают все места расположения украинских войск, на них четко наведены координаты минометов и дронов. Дроны следят не только за нашими военными, но и за военнослужащими ВСУ, поэтому если увидят, что те покидают свои позиции и отступают, то начинают долбить по своим», – добавил Леонков.

О деятельности украинских заградотрядов рассказал американский журнал American Conservativ, которому удалось поговорить с одним из командиров бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дмитрием Кухарчуком. По его словам, в составе «мотивационных войск» его подразделение помогало 110-й бригаде теробороны (ТрО).

«Я не могу сказать о них ничего плохого, потому что для ТрО они сражались довольно хорошо, но, опять же, как ТрО их приходилось мотивировать. Мой отряд – я был тогда командиром отряда из 500 человек – был равномерно распределен вдоль 25-километровой линии фронта», – рассказал Кухарчук. По мнению авторов статьи, «мотивация» «Азова» «заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать».

Как пишет в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, «мотивационные войска» – эвфемизм, который «азовцы» используют «для обозначения своих заградотрядов». По его словам, блокировка отхода тероборонщиков впервые произошла в 2022 году. Военкор не исключил, что сейчас «мотивационные войска» работают с теми, кто насильно брошен на фронт в ходе мобилизации.

Ранее в июне США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Такое решение было принято вопреки многочисленным сообщениям о том, что «азовцы» причастны к жестоким военным преступлениям.