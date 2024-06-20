Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
В Киеве устроили погром на могилах украинских военных
В ночь на четверг в украинской столице разгромили несколько могил украинских военнослужащих, в их числе – могилы Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) и Андрей Пильщиков (Джус).
Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.