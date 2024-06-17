  • Новость часаКремль назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО о ядерных арсеналах
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

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    17 июня 2024, 12:18 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Подмосковья Воробьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник с докладом у президента Владимира Путина выступит губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У президента 17 июня пройдет несколько рабочих встреч в Кремле, одной из них станет доклад Воробьева, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что Московская область – это крупный и важный регион, по этой причине всегда «есть о чем поговорить», и президент всегда внимательно следит за тем, что происходит в Подмосковье.

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    15 июня 2024, 15:01 • Новости дня
    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной

    Представитель Кремля Песков назвал реакцию Запада на предложение Путина неконструктивной

    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского президента Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, есть огромное множество официальных реакций и заявлений, однако все они – неконструктивного характера, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе встречи с участниками программы «Время героев», напомнил известную фразу: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть».

    «Что касается целей в жизни – это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: «Жить надо ради того, ради чего можно умереть», – процитировал глава государства философа Ивана Ильина, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Время героев».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    15 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц на канале ARD не исключил возможности возобновления контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, для «этого нужен подходящий момент», должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл, передает РИА «Новости».

    При этом Шольц отметил, что не хочет, чтобы «было ощущение, что это исключено».

    Ранее канцлер Германии дал оценку предложению Путина по Украине.

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    14 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин: Новые территории с Россией навсегда

    Путин: Новые территории с Россией навсегда, этот вопрос закрыт

    Путин: Новые территории с Россией навсегда
    @ dan-news

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – передает слова российского лидера ТАСС.

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    14 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ офицеру из Дагестана Магомеду Избакиеву, который погиб в зоне СВО.

    Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

    «В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

    «Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

    Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Песков: Предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны

    Песков заявил, что предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны, но ситуация на фронте меняется

    Tекст: Кристина Цыцура

    Срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому «есть смысл задуматься сейчас» предупредил Песков, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.

    Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

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    14 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
    Путин назвал условие начала переговоров с Киевом
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова начать переговоры, когда Украина выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    Также условием начала переговоров является отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение огня.

    «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО – с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», – приводит слова президента ТАСС.

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    16 июня 2024, 18:40 • Новости дня
    Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

    Соответствующий указ главы государства опубликован, передает ТАСС.

    Борис Титов с 2012 по 2022 год занимал пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В июне 2024 года Титов был избран председателем Федерального политического совета партии «Новые люди».

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    16 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных медиков за профессионализм и мужество
    Путин поблагодарил военных медиков за профессионализм и мужество
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В поздравлении с Днем медицинского работника президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость. Кроме того, он назвал подвигом борьбу российских медиков с коронавирусной инфекцией.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «всех, кто посвятил себя медицине и служению людям». Он подчеркнул, что медики «рядом с человеком с момента его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни», значение «медицины невозможно переоценить».

    Президент отметил, что нынешний праздник «отмечают и ученые – представители знаменитых медицинских школ, а также других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математик».

    Путин подчеркнул высокий авторитет российской системы здравоохранения в мире. Он указал, что в России «модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики».

    Как заявил Путин, важность медицины «глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции», когда медики, «не считаясь со временем, запредельной усталостью, с рисками для собственного здоровья», выполняли свой врачебный долг. Президент назвал их работу «подвигом тысяч и тысяч врачей, медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник».

    Свои лучшие качества медики демонстрируют и в ходе специальной военной операции на Украине, заявил он. «Спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают всё возможное для поддержки силы духа наших героев», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что медицина является «самой гуманной профессией», в «медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание». Этими «качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников», заявил Путин.

    «И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это «ежедневное испытание на человечность», – сказал он.

    Напомним, военкор Александр Коц сообщил, что военмедик Михаил Торгашев ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника.

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    14 июня 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности

    Политолог Семенов: Евразийская система безопасности станет важной частью многополярного мира

    Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные государства после начала конфликта на Украине усилили давление на независимые страны. Подобная реакция США и ЕС все больше убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Семенов. В пятницу Владимир Путин предложил сформировать систему евразийской безопасности.

    «Предложения Владимира Путина по поводу начала строительства евразийской архитектуры безопасности полностью соответствуют запросу текущего времени. Данный процесс должен стать частью формирования многополярного мира, что позволит сделать отношения государств на континенте более справедливыми и равноправными», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Вполне вероятно, что ШОС и БРИКС выступят в качестве фундамента для создания будущих структур в сфере безопасности. Данные организации уже предпринимали попытки сблизить позиции стран-участниц по этому направлению. Мы достигли определенных успехов, однако останавливаться на этом нельзя», – считает собеседник.

    «Вызовы, вставшие перед миром после начала конфликта на Украине, способствуют раздражению западных государств, которые в последнее время усилили уровень давления на независимые страны. Однако подобная реакция США и ЕС лишь убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами», – подчеркивает эксперт.

    «Сегодня интерес к ШОС и БРИКС велик как никогда. Мир застыл в ожидании формирования не только политических и экономических инициатив, но и предложений в сфере безопасности.

    Россия давно продвигает данный вектор сотрудничества. Усилия наших дипломатов не прошли даром», – уточняет он.

    «В связи с этим важно, что Владимир Путин не закрывает двери евразийских проектов от стран – участниц НАТО. В альянсе, например, присутствует Турция, которая доказала свою способность проводить суверенную политику без оглядки на партнеров из Вашингтона. Остальным членам объединения еще предстоит этому научиться», – заключил Семенов.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил о необходимости формирования евразийской архитектуры безопасности. Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. По его мнению, евроатлантическая система потерпела крах.

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент. Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что предлагаемая инициатива будет открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, в том числе и для тех государств, которые состоят в НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Путин. 

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    16 июня 2024, 00:49 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман страны с праздником Курбан-Байрам отметил их вклад в единение российского народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Курбан-Байрам помогает «сближению людей», способствует утверждению «идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания», а также демонстрирует «непреходящие духовные ценности ислама».

    Президент позитивно оценил тот факт, что в России жизнь мусульманской уммы отмечена «добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения». Он указал на укрепление института семьи мусульманскими организациями, а также на их роль в патриотическом воспитании.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что мусульманские организации помогают участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине, их семьям.

    Путин пожелал мусульман России «здоровья, успехов и всего наилучшего».

    В 2023 году Путин в Курбан-Байрам совершил визит в Дагестан, где посетил Джума-мечеть в Дербенте.

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    Статистика показывает взрывной рост промышленности в России. «В Москве такого не было никогда», описывает впечатляющие темпы роста промышленного производства только в своем регионе мэр столицы Сергей Собянин. Какие отрасли растут быстрее всего и в чем причина происходящего? Подробности

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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

    Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО. В Кремле констатировали, что реакция Запада оказалась неконструктивной. Как отмечают в экспертной среде, Запад уже проиграл, поэтому он и не мог ответить иначе. А проигрыш означает появление раскола в НАТО и в Евросоюзе. Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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