Путин: Задача государства – поддержать людей после боевых действий

Путин обещал поддержку попавшим в тяжелые условия людям после боевых действий

Tекст: Вера Басилая

«Задача государства – поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые вот видят то, что происходит. Я думаю, что здесь вам не нужно говорить, вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь вот люди с такими тяжелейшими ранениями. А сами прошли через это и видят, что происходит, ну, через кровь проходят. И конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация. И к людям нужно подходить с особыми ключами. В самом добром смысле этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».