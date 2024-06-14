Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского

Tекст: Александра Юдина

По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

«Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

«Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

«А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.