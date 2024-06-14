Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Лавров заявил о перераспределении дипломатов на самые востребованные направления
Лавров: Россия распределяет дипломатов и ресурсы на самые востребованные направления
Российская сторона проводит перераспределение дипломатических ресурсов на самые востребованные направления в новых геополитических условиях, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече президента Владимира Путина с руководством министерства.
Наращиваются связи со странами мирового большинства, глобального Юга, глобального Востока, перераспределяются материальные и кадровые ресурсы на направления, наиболее востребованные в новых геополитических условиях, сказал Лавров, передает ТАСС.
Он отметил, что встреча с Путиным конкретизирует работу России на международной арене по всем направлениям.
Также в ходе выступления в МИД глава государства заявил, что министерству предстоит максимально содействовать международным договоренностям по созданию новой системы евразийской безопасности.