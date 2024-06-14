Трамп назвал свои отношения с Путиным хорошими

Tекст: Денис Тельманов

«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», – сказал Трамп в интервью Youtube-каналу Impaulsive, передает ТАСС.



Он также добавил, что с уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину.

«Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми», – заключил экс-президент США.