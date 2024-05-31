Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме

Телеведущий Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах

Tекст: Максим Попов

«Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали», – отметил Познер. По его словам, выступления в Европе проходят в переполненных залах и с огромным успехом.

Телеведущий подчеркнул, что после выступления в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. Он предположил, что члены парламента Нидерландов выступили с петицией уже после его с Ургантом отъезда, передает РБК.



Как сообщалось ранее, депутаты из Народной партии за свободу и демократию потребовали объяснений, почему в одном из главных театров Нидерландов выступили «русские пропагандисты».









