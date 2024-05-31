За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.4 комментария
Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме
Телеведущий Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах
Телеведущий Владимир Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах, заявив, что его выступления с Иваном Ургантом не имеют ничего общего с политикой.
«Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали», – отметил Познер. По его словам, выступления в Европе проходят в переполненных залах и с огромным успехом.
Телеведущий подчеркнул, что после выступления в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. Он предположил, что члены парламента Нидерландов выступили с петицией уже после его с Ургантом отъезда, передает РБК.
Как сообщалось ранее, депутаты из Народной партии за свободу и демократию потребовали объяснений, почему в одном из главных театров Нидерландов выступили «русские пропагандисты».