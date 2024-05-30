Политолог Кислицына: Перед Кухаруком стоит задача по ускоренному развитию ХМАО

«Руслан Кухарук – эффективный управленец, ярко проявивший и зарекомендовавший себя во время работы на посту мэра Тюмени. В списке его достижений – реальные дела по повышению качества жизни в городе. Так, к примеру, он смог договориться с ключевыми застройщиками, и на месте аварийного жилья появились современные микрорайоны», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Помимо этого, Кухарук активно участвовал в интеграции новых регионов, формировал там совет муниципальных образований. Учеба в «школе губернаторов» (проект Высшей школы государственного управления на площадке РАНХиГС) тоже сыграла свою роль – ее выпускники приобретают набор управленческих компетенций, которые очень важны для любого главы региона», – добавила специалист.

По ее словам, «школа губернаторов» давно и уверенно заявила о себе как об успешном институте по подготовке высококлассных управленческих кадров. «Управленец, который успешно завершает там обучение, приобретает целый набор необходимых для госуправления компетенций. Как коммуницировать с людьми, выстраивать команду, интенсивно работать в интересах территории – этому учат в «школе губернаторов», – подчеркнула Кислицына.

Статус сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) дает Кухаруку широту и глубину взгляда на работу системы местного самоуправления в России, отмечает политолог. «Он хорошо знает, как работает муниципалитет не только на примере Тюмени, ведь его деятельность в ВАРМСУ – это источник универсального понимания о системе местного самоуправления, о любом из муниципалитетов, о взаимодействии всех уровней власти в федеральном государстве», – пояснила специалист.

На первом этапе врио губернатора будет формировать свою команду. «Мы знаем разные примеры стратегий по подборку кадров. Одни губернаторы-новички предпочитают опираться на местных специалистов, другие – на тех, доверие к которым сформировалось в результате совместной многолетней работы. Будем наблюдать, как Кухарук подойдет к формированию команды. Перед ним стоит задача по ускоренному развитию ХМАО, решению застарелых вопросов. Все это требует вовлеченности каждого члена команды в общее дело, нацеленности на результат», – добавила эксперт.

В четверг президент Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. «Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», – сказал президент.

Предыдущий руководитель региона – единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова – объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Она руководила регионом в течение 14 лет.

В числе главных задач Кухарук назвал решение проблемы переселения из аварийного жилья и создание комфортной городской среды. Также он отметил необходимость поддержки участников военной операции на Украине и планирования работы согласно президентскому указу о национальных целях развития страны.