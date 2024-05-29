Группировка «Днепр» уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Днепропетровской области, Тягинки и Червоного Маяка Херсонской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Подразделения Восточной группировки заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах Урожайкого и Сторожевого ДНР.

Российские военные отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, две бронемашины.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки поразили склад безэкипажных катеров, авиатехнику, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

Ранее сообщалось, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 20 дронов.