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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    29 мая 2024, 16:33 • Новости дня

    Депутат: Под управлением Калиматова Ингушетия стала лидером СКФО по росту промпроизводства

    Депутат Матвейчев: Ингушетия под управлением Калиматова значительно улучшила экономические и социальные показатели

    Депутат: Под управлением Калиматова Ингушетия стала лидером СКФО по росту промпроизводства
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Ингушетии активно развивается промышленность и неуклонно улучшается социальная сфера. К своему столетию республика подходит в замечательном состоянии, и в этом имеется огромная заслуга главы региона – Махмуда-Али Калиматова, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В среду Владимир Путин встретился с главой Ингушетии.

    «Калиматов проявил себя как эффективный глава региона. Под его руководством Ингушетия выстояла перед напором сразу нескольких кризисов. Пандемия, начало СВО, антироссийские санкции – все это требовало неординарных и выдающихся управленческих решений», – сказал Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Отмечу, что в столь сложный период республике удалось не просто сохранить стабильную экономическую ситуацию, но и значительно улучшить показатели по данному направлению. Положительная динамика наблюдается и в социальной сфере», – считает он.

    «Более того, республика вошла в пятерку лучших субъектов по росту промышленного производства. В Северо-Кавказском федеральном округе она и вовсе занимает первое место. Объем выполненных работ и услуг собственными силами составил 12,5 млрд рублей. По отношению к прошлому году данный показатель продемонстрировал неимоверный рост», – подчеркивает собеседник.

    «В регионе сохраняется спокойная политическая обстановка. Атмосфера стабильности помогает и управленцам, и местным жителям трудиться на благо малой Родины. В общем, к своему столетнему юбилею, который состоится уже в этом году, Ингушетия подходит в замечательном состоянии и хорошей форме», – уточняет эксперт.

    «Работа Калиматова заслуживает высокой оценки, к тому же в этом году у него истекает срок полномочий. Такие руководители нужны не только республике, но и всей стране. И в этом смысле его встреча с Владимиром Путиным – важный сигнал в оценке его деятельности», – резюмирует Матвейчев.

    В среду Владимир Путин встретился с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в субъекте. «Более 40 новых детских садов за 3,5–4 года введено в строй. Нам сейчас немножко осталось, всего где-то три тысячи мест осталось только ввести», – отметил он.

    Калиматов напомнил, что по показателю рождаемости Ингушетия занимает второе место в России. В регионе активно проходит процесс ремонта больниц, школ и других социально значимых объектов. В селе Кантышево была построена трехэтажная поликлиника со стационаром. «Я выезжал туда: новое оборудование, новое здание», – отметил глава региона.

    Растут и экономические показатели республики. Собственные доходы субъекта теперь составляют 9,2 млрд рублей. «И с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году – 131 млн. Это было очень важно для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии со своим бюджетом и находить другие формы», – указал Калиматов. По его словам, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат.

    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

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    29 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета, сообщили в Кремле.

    Указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

    Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин.

    В середине мая Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

    Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 г. в Курске в семье военного медика. В 1994 г. получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники (ныне в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина). В 2009 г. с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне РАНХиГС). В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

    Кандидат политических наук.

    В 1994–1996 гг. работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.

    В 1996–2013 гг. служил в Федеральной службе охраны РФ. Работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 г. входил в группу личной охраны премьер-министра России Владимира Путина. Затем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента России. Сопровождал главу государства во время различных мероприятий внутри страны и за рубежом (в т. ч. на саммиты Группы восьми, Группы двадцати, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС).

    В 2013 г. был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Командовал Силами специальных операций ВС РФ.

    В 2015 г. занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

    С 24 декабря 2015 г. по 2 февраля 2016 г. – заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.

    С 2016 по 2024 г. – губернатор Тульской области.

    14 мая 2024 г. Алексей Дюмин перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял должность помощника главы государства Владимира Путина. Курирует вопросы военно-промышленного комплекса, спорта, а также работу Государственного совета РФ.

    Входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» (с мая 2024 г.).

    Генерал-полковник (2021). Герой Российской Федерации. Почетный гражданин Тульской области (2024).

    Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского и другими наградами.

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    28 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Макрон поддержал удары западным оружием по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

    «Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это разрешение не должно распространяться на гражданские объекты или военные объекты, с которых не наносятся удары по Украине.

    Ранее Макрон заявил, что не видит враждебных действий Европы против России.

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    29 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России

    Экономист Тузов: Налоговые изменения позитивно скажутся на семьях с детьми

    Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прогрессивная шкала уже очень давно применятся во многих странах, в том числе в самых крупных экономиках мира, напомнил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Алексей Ведев. По его мнению, совершенствование налоговой системы в России будет способствовать увеличению демографии и росту товарооборота.

    «Принцип справедливости станет базовым при рассмотрении налоговых изменений», –подчеркнул Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии. Он напомнил, что сложившееся распределение налогового бремени многими критиковалось.   

    «В обществе существовал запрос на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Важно отметить, что инициатива затронет наиболее обеспеченных граждан, а для людей с низкими доходами предполагается сохранение налогового бремени на прежнем уровне», – уточнил собеседник. По его словам, что изменения коснутся только 2 млн россиян.

    Еще одной причиной изменений послужила необходимость ликвидировать дефицит бюджета, добавил Климанов. При этом пока нерешенным остается вопрос перераспределения дополнительных доходов между уровнями бюджетной системы.

    «НДФЛ и налог на прибыль поступают в региональные бюджеты. По итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье стали лидерами собираемого НДФЛ по стране. Выходит, что в «выигрыше» все равно окажутся высокообеспеченные субъекты федерации. Я не исключаю, что в перспективе будут созданы дополнительные инструменты для перераспределения средств в бюджеты субъектов РФ», – допустил спикер.

    Что касается налога на прибыль, то изменения коснутся прежде всего организаций, которые получают высокие доходы. «Речь идет о двух финансовых секторах – тех, кто в последние пару лет показывал сверхрекордную прибыль, а также секторе, связанном с добывающими отраслями или первичной переработкой», – детализировал экономист.

    Прогрессивная шкала уже очень давно применятся во многих странах, в том числе самых крупных экономиках мира, однако там менее приятные налоги для населения, добавил в свою очередь Алексей Ведев завлабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС. Он указал, что совершенствование налоговой системы будет способствовать увеличению демографии и росту товарооборота.

    Схожей точки зрения придерживается Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии. «Дополнительные средства с налогов пойдут на финансирование нацпроектов. Это будет поддерживать и социальную инфраструктуру, и семьи с детьми, будет стимулироваться рост экономики», – акцентировал он.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в российском обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, он отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

    По его словам, прогрессивная налоговая шкала повлияет лишь на 3,2% работающих людей (приблизительно два млн человек) с доходом свыше 2,4 млн рублей в год. «При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», – считает он. Силуанов уточнил, что оплачивать налог граждане будут не со всей суммы капитала, а лишь с превышения порогов.

    «В пределах 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%», – заметил он. По его мнению, принцип справедливости должен быть применен к налогообложению в корпоративной сфере. В последние годы поддержка оказывалась тем компаниям, которые не переводили прибыль в офшоры, не откладывали в дивиденды, а направляли на инвестиции.

    «При совершенствовании налоговой системы закладываются принципы, работающие на рост ВВП. Правительство нацеливает налоговую систему на стимулирование инвестиций: сохраняет текущие меры поддержки и вводит новые. На собранные доходы будет строиться в том числе инфраструктура, необходимая инвесторам. Также налоговые вычеты, которые получат семьи с невысокими доходами, создадут дополнительный спрос на внутреннем рынке», – цитирует главу Минфина «Коммерсант».

    Напомним, в правительство были внесены предложения по изменению налоговой системы. Согласно данному проекту, прогрессивная шкала будет действовать для граждан, чей доход превышает 2,4 млн рублей (200 тыс. в месяц). Для тех, чей заработок ниже указанной нормы, сохранится ставка НДФЛ в 13%.

    Далее предлагаются следующие показатели: для доходов от 2,4 до 5 млн в год – 15%; от 5 до 20 млн – 18%; от 20 до 50 млн – 20%; свыше 50 млн – 22%. Повышенная ставка применяется не ко всей сумме. Она платится с превышения базовых 2,4 млн руб. При этом ставки для самозанятых сохранятся на прежнем уровне.

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    29 мая 2024, 10:39 • Новости дня
    Обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен на несколько месяцев из-за необоснованных требований украинской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, Киев постоянно выставляет надуманные требования, из-за которых обмены невозможны, передает ТАСС.

    Москалькова также добавила, что выдвигаемые Киевом требования не соответствуют Женевским конвенциям и другим международно-гуманитарным нормам.

    Омбудсмен подчеркнула, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу и поиску решений для возобновления обмена пленными.

    Ранее Москалькова заявила, что Москва передала Киеву список из 500 украинских пленных. Российская сторона в течение нескольких месяцев не может добиться, чтобы Киев забрал своих военнопленных в рамках обмена.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


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    29 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

    Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    В частности, курорты будут созданы на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан), Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае) и озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).

    Президент также поручил утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.

    Кроме того, при формировании и корректировке планов по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры поручено предусмотреть мероприятия, необходимые для реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», передает ТАСС.

    Еще одно поручение касается разработки и утверждения плана мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М-11 «Нева» и М-12 «Восток». При этом необходимо обратить особое внимание на организацию съездов с них и развитие прилегающих автодорог, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения. Доклад по этим поручениям должен быть предоставлен до 1 декабря 2024 года и далее один раз в год.

    Регионы, задействованные в создании федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно поручению президента, должны предусмотреть в бюджетах средства на строительство объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для этих проектов.

    Это должно произойти в том числе за счет средств, высвобождающихся в результате списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, говорится в документе.

    Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к строящемуся курорту «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане.

    Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

    Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс. человек и привлечет до 700 тыс. туристов в 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году – завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.

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    29 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Подполье: Арсенал военной части ВСУ уничтожен в Ровенской области

    Tекст: Александра Юдина

    По арсеналу военной части А-0153 нанесен удар в городе Сарны Ровенской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что город Сарны является крупным логистическим хабом, где неоднократно были замечены иностранцы. На территорию арсенала заходит железнодорожная ветка, по которой в последнее время завозили вооружение и боеприпасы.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ в Днепропетровской области.

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    29 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    Заседание Совета по нацпроектам с комиссиями Госсовета запланировано на среду

    Tекст: Антон Антонов

    В среду глава российского государства Владимир Путин намерен провести заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ состоялся семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета.

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    28 мая 2024, 17:34 • Новости дня
    Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами

    Губернатор Новгородской области Никитин рассказал о пилотных проектах по повышению рождаемости

    Губернатор Новгородской области: Люди не хотят жить в хрущевках с тараканами
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проблема демографии в малых городах России упирается в недостаток жилья. Поэтому мы разрабатываем стимулы для застройщиков, а также вводим дополнительные пособия в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее в Москве прошло совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по нацпроектам и Госсовета РФ.

    «Один из приоритетов, обозначенных в президентском указе №309 – подтягивать отстающие регионы до среднероссийского коэффициента рождаемости. Для отработки этой задачи запустили пилотный проект в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. В Новгородской области он реализуется в городах Боровичи, Валдай, Старая Русса. Там мы применяем дополнительные меры по развитию социальной инфраструктуры и выплачиваем дополнительные пособия», – пояснил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

    «Но главное, что говорят люди: «Начните строить жилье». В малых городах жилье не строится по 30-40 лет. Люди добавляют: «Мы не хотим жить в хрущевках с тараканами. Мы не готовы построить себе дом, потому что это большие расходы. Просто мы хотим нормальную квартиру с кухней и лоджией». Застройщикам, в свою очередь, выгоднее застраивать поля в мегаполисах, а в малых городах заниматься строительством для них экономически менее эффективно. Поэтому нам надо создавать дополнительные стимулы для застройщиков», – указал собеседник.

    «Кроме того, когда мы говорим о малых городах, надо понимать, что там должна быть работа и достойная зарплата. Если там этого нет, то все остальное неважно – сколько кинотеатров ни построй, люди уедут. Но в Боровичах и на Валдае, и в Старой Руси есть предприятия, которые платят достойные деньги – мы специально их выбрали для проекта, чтобы изучить, какие следующие по важности приоритеты могут быть у жителей. По итогу года мы увидим результаты этого пилота и, конечно, нам будет более понятно, что же является главным в принятии решения оставаться и создавать семьи с детьми», – резюмировал спикер.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года №309.

    В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

    В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указано повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

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    28 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин встретился с главой Ингушетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по возвращении из Узбекистана, где он несколько дней находился с государственным визитом, провел переговоры с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

    Предыдущая встреча Путина и Калиматова состоялась в августе прошлого года, передает ТАСС.

    Тогда глава Ингушетии проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе и развитии сельского хозяйства.

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    29 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбит над Армавиром в Краснодарском крае

    Система ПВО сбила дрон ВСУ сбит над Армавиром в Краснодарском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник сбит российской системой ПВО над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В своем Telegram-канале утром в среду ПВО сбила в небе над территорией Краснодарского края беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее издание AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара.

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    29 мая 2024, 07:40 • Новости дня
    Песков: Формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

    Tекст: Александра Юдина

    Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, прямая линия остается как формат на повестке дня, ее проведение планируется в 2024 году, передает ТАСС.

    Напомним, последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года, мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    29 мая 2024, 07:22 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник и семь снарядов «Град» со стороны ВСУ

    Минобороны: Российская ПВО сбила беспилотник и семь снарядов «Град» со стороны ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила беспилотник и семь реактивных снарядов «Град» со стороны ВСУ на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что атака была совершена около 8.15 мск, дрон был сбит над городом Валуйки, а снаряды «Град» – над селом Шелаково. Пострадавших и разрушений на земле нет.

    Ранее издание AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара.

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    29 мая 2024, 13:35 • Новости дня
    В Кремле назвали задачи Дюмина на посту секретаря Госсовета

    Песков: Дюмин в качестве секретаря Госсовета будет решать вопросы его функционирования

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник президента Алексей Дюмин в должности секретаря Госсовета будет решать вопросы, связанные с функционированием этой структуры, сообщили в Кремле.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на Дюмина возложено «очень много функций», передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил также, что назначение Дюмина вместо советника Игоря Левитина «связано с ротационными процессами».

    Напомним, Путин в среду назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета.

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