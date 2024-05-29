Депутат: Под управлением Калиматова Ингушетия стала лидером СКФО по росту промпроизводства

Депутат Матвейчев: Ингушетия под управлением Калиматова значительно улучшила экономические и социальные показатели

Tекст: Олег Исайченко

«Калиматов проявил себя как эффективный глава региона. Под его руководством Ингушетия выстояла перед напором сразу нескольких кризисов. Пандемия, начало СВО, антироссийские санкции – все это требовало неординарных и выдающихся управленческих решений», – сказал Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Отмечу, что в столь сложный период республике удалось не просто сохранить стабильную экономическую ситуацию, но и значительно улучшить показатели по данному направлению. Положительная динамика наблюдается и в социальной сфере», – считает он.

«Более того, республика вошла в пятерку лучших субъектов по росту промышленного производства. В Северо-Кавказском федеральном округе она и вовсе занимает первое место. Объем выполненных работ и услуг собственными силами составил 12,5 млрд рублей. По отношению к прошлому году данный показатель продемонстрировал неимоверный рост», – подчеркивает собеседник.

«В регионе сохраняется спокойная политическая обстановка. Атмосфера стабильности помогает и управленцам, и местным жителям трудиться на благо малой Родины. В общем, к своему столетнему юбилею, который состоится уже в этом году, Ингушетия подходит в замечательном состоянии и хорошей форме», – уточняет эксперт.

«Работа Калиматова заслуживает высокой оценки, к тому же в этом году у него истекает срок полномочий. Такие руководители нужны не только республике, но и всей стране. И в этом смысле его встреча с Владимиром Путиным – важный сигнал в оценке его деятельности», – резюмирует Матвейчев.

В среду Владимир Путин встретился с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в субъекте. «Более 40 новых детских садов за 3,5–4 года введено в строй. Нам сейчас немножко осталось, всего где-то три тысячи мест осталось только ввести», – отметил он.

Калиматов напомнил, что по показателю рождаемости Ингушетия занимает второе место в России. В регионе активно проходит процесс ремонта больниц, школ и других социально значимых объектов. В селе Кантышево была построена трехэтажная поликлиника со стационаром. «Я выезжал туда: новое оборудование, новое здание», – отметил глава региона.

Растут и экономические показатели республики. Собственные доходы субъекта теперь составляют 9,2 млрд рублей. «И с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году – 131 млн. Это было очень важно для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии со своим бюджетом и находить другие формы», – указал Калиматов. По его словам, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат.