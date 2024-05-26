Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.4 комментария
Средства ПВО уничтожили три дрона над двумя регионами России
В Белгородской и в Брянской области в воскресенье днем пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.
Около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурные средства противовоздушной обороны около 14.10 мск уничтожили один дрон над территорией Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В небе над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника.