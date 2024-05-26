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    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    26 мая 2024, 15:18 • Новости дня

    Средства ПВО уничтожили три дрона над двумя регионами России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской и в Брянской области в воскресенье днем пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    Около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Дежурные средства противовоздушной обороны около 14.10 мск уничтожили один дрон над территорией Белгородской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В небе над Брянской областью уничтожены два украинских беспилотника.

    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    25 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    В Херсонской области назвали последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС

    Глава округа Гура: Открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия Украиной шлюзов ДнепроГЭС обеспечит дополнительно водой хозяйства России, заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.

    По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, то снизится в Днепровском водохранилище, что только хуже для Украины, вода пойдет в Северо-Крымский канал для орошения земель фермерских хозяйств в России, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре из-за усиления ветра.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды.

    В то же время сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что открыты только шандорные затворы, а шлюзы закрыты.

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    26 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Глава американской ЧВК рассказал об убыточности работы на Украине

    MOSAIC: Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных ЧВК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных частных ЧВК, Киеву может не хватить денег на содержание наемников, заявил председатель специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности американской фирмы MOSAIC Тони Шиена.

    По его словам, конфликт на Украине по сравнению с другими «горячими точками» не стал выгодным для ЧВК, поскольку у Украины нет бюджетных денег на наемников, а финансируют их частные лица, что, соответственно, вызывает определенные проблемы при оплате услуг, передает РИА «Новости».

    Как сказал Шиена, в будущем роль ЧВК может временно возрасти, для заполнения дыр в живой силе перед ожидаемым летним наступлением, но до сих пор не понятно, найдут ли власти Украины деньги, чтобы поддерживать такие контракты в большом объеме.

    Ранее СВР сообщила, что американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом.

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    25 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Шольц: Германия достигла предела помощи Украине

    Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия оказала Украине помощь, какую только могла, Берлин довел это до предела возможного, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    25 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате двух украинских террористических атак возросло до четырех человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок. Восемь человек госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями средней степени тяжести. Одну женщину отпустили домой после оказания ей медицинской помощи.

    В областную клиническую больницу после обстрела поселка Октябрьский поступили мужчина с «осколочными ранениями туловища и конечностей и торако-абдоминальным ранением», а также женщина с «проникающим ранением брюшной полости».

    Восьмилетний мальчик также пострадал в поселке Октябрьский, у него минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области.

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

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    26 мая 2024, 06:24 • Новости дня
    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий

    Сикорский призвал страны ЕС не выплачивать пособия уклоняющимся от военной службы украинцам

    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий
    @ Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцы призывного возраста, которые уклоняются от службы в вооруженных силах Украины, не должны получать пособия в странах ЕС, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский также призвал сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе», передает RT со ссылкой на Guardian.

    Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста.


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    25 мая 2024, 19:00 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Белгороде

    Взрывы прозвучали в центре Белгорода на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода, объявлена ракетная опасность, сообщил корреспондент РИА «Новости».

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в городе объявлена ракетная опасность

    В то же время корреспондент РИА «Новости» сообщил, что в центре Белгорода прозвучало около десяти взрывов на фоне воздушной тревоги. Сообщается, что у припаркованных машин срабатывала сигнализация, в домах дрожали стекла.

    Ранее система ПВО сбила ряд воздушных целей в Белгородской области.

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    25 мая 2024, 23:18 • Новости дня
    Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России

    Глава МИД Италии Таяни потребовал не использовать передаваемое Украине оружие для ударов вглубь территории России

    Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не должны использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявили глава МИД и министр транспорта Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

    Таяни заявил, что Киев сам делает свой «выбор», но «оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», то есть только для ударов по регионам, которые на Западе считают украинскими. Также Таяни подчеркнул, что Италия «не отправит ни одного итальянского военного на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Adnkronos.

    Сальвини, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по объектам в России, заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Сальвини не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой войной». Также он выступил против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине.

    Напомним, Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России. В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.

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    25 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    Житель Одессы предпринял попытку уплыть с Украины на надувном матрасе

    Житель Одессы предпринял попытку уплыть с Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука, сообщает Госпогранслужба страны.

    Известно, что 28-летний одессит пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии, на детском плавсредстве с изображением популярного героя комиксов и ластами, передает РИА «Новости».

    Его задержал отряд пограничников, составлен протокол об административном правонарушении.

    Ранее на Украине задержали пытавшихся уплыть в Венгрию призывников.

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    25 мая 2024, 19:25 • Новости дня
    При обстреле ВСУ поселка в Белгородском районе погибли два человека

    Гладков: ВСУ из РСЗО обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района, погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Октябрьский Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ два человека погибли и десять пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что среди раненых есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в больницу.

    Также после прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены 23 автомобиля.

    Кроме того, по словам Гладкова, село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, беспилотник пробил кровлю частного дома.

    Ранее сообщалось о серии взрывов в центре Белгорода.

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    26 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Киевской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киевской и Хмельницкой областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком и Староконстантинове, передает ТАСС.

    Староконстантинов обесточен, передает RT.

    Позднее воздушная тревога была отменена на всей территории страны.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Полтаве и Павлограде, а также в Житомирской области Украины.

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