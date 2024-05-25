«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Зеленский дал интервью на русском языке
Зеленский на русском языке призвал блокировать российские телеканалы, но выступил против закрытия СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Youtube-каналу «Орда.News» журналистам из Средней Азии на русском языке заявил, что выступает против притеснения СМИ, но считает, что российские каналы надо блокировать.
Зеленский согласился дать интервью журналистам из Средней Азии на русском языке, потому что они «не из России». Он заявил, что очень неправильно закрывать СМИ, но «пропагандистские каналы надо блокировать максимально», передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.