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    Что означает вызов российского посла из Армении
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    «Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    31 комментарий
    25 мая 2024, 15:09 • Новости дня

    Украинский командир рассказал, как ВС России сравняли с землей позиции ВСУ

    Украинский командир рассказал, как ВС России сравняли с землей позиции ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Командир батальона ВСУ Юрий Федоренко рассказал газете The New York Times, что российские военные сравнивают с землей позиции украинской армии в зоне спецоперации.

    По его словам, российские военные продвигаются шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой, передает РИА «Новости».

    Федоренко отметил, что в тех местах, где линии ВСУ были хорошо укреплены, ВС России использовали управляемые авиационные бомбы, «просто сравнивая их с землей».

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

    24 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    @ t.me/UkrzalInfo

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером опубликовали фотографии последствий удара по составу с техникой украинской армии под Харьковом.

    В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».

    До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.

    Коментарии (18)
    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

    Коментарии (9)
    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    24 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

    «Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.

    Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.

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    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

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    24 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отменил рекомендации, запрещавшие журналистам использовать оскорбительные выражения в адрес Вооруженных сил РФ.

    Документ, ранее опубликованный на сайте нацсовета, был удален и более недоступен как по прямой ссылке, так и через поиск на сайте, передает РИА «Новости».

    В среду нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    Ранее политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздало.

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    25 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Зеленский высказался о своей нелегитимности

    Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности

    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.

     «Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.

    Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.

    Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.

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    24 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    На Украине возбудили дело против командиров ВСУ за провал под Харьковом

    ГБР Украины возбудили уголовное дело против 28 командиров ВСУ за провал под Харьковом

    На Украине возбудили дело против командиров ВСУ за провал под Харьковом
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за провала при обороне на Харьковском направлении, который привел к существенным потерям, сообщило издание «Главком».

    По данным досудебного расследования, на которое ссылается издание, военные группировки войск «Хортица» оставили свои позиции при наступлении российских сил в Харьковской области, речь идет о подразделениях размером до одной роты, передает ТАСС.

    Следствие считает, что виновато в провале командование 125-й бригады ВСУ и их подчиненные, из-за провала обороны на границе с Россией украинские войска потеряли технику, личный состав и позиции.

    Отмечается, что ГБР начало проверку командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», командиров бригады, батальонов и рот, а также начальника отделения разведки штаба. Уголовное дело открыто за халатное отношение к военной службе и самовольном оставлении поля боя, за эти преступления грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

    Коментарии (9)
    24 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Мэр Харькова предложил построить подземный город

    Мэр Харькова заявил о планах построить подземный город за 225 млн евро

    Мэр Харькова предложил построить подземный город
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Харькова планируется построить подземный город со школой, паркингами, торговыми площадками и медучреждениями, на него необходимо 225 млн евро, власти ищут инвесторов, заявил мэр Игорь Терехов.

    Мэр отметил, что город необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, туда можно будет попасть через метрополитен. Терехов признал, что для реализации проекта потребуется очень много денег, власти ищут инвесторов, пишет РБК.

    Проект подземного города разработали местные архитекторы совместно с британским бюро Нормана Фостера, он был презентован на международном бизнес-форуме в Люксембурге.

    Ранее Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области. До этого ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему в планах Москвы пока нет Харькова.

    Коментарии (36)
    25 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».

    Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

    Коментарии (20)
    24 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    В немецком Гессене начали учить школьников украинскому языку

    Власти в немецком Гессене решили ввести в школах украинский язык в качестве второго иностранного

    В немецком Гессене начали учить школьников украинскому языку
    @ Arne Dedert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти федеральной земли Гессен хотят стать первым регионом Германии, который введет в школах украинский язык в качестве второго иностранного, говорится в сообщении местных властей.

    Как заявил министр культуры и образования Гессена Армин Шварц, Германия хотела бы предоставить украинцам более широкие образовательные и профессиональные перспективы, и в наступающем учебном году украинский язык будет предложен в качестве второго иностранного языка в школах, передает ТАСС

    По его словам, это означает, что первые школы региона, где учатся много украинских детей, приступят к тестовому этапу, к ним также могут присоединиться учащиеся, не имеющие украинского происхождения.

    Ранее в Германии предложили не платить пособие украинским уклонистам.

    Коментарии (10)
    24 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    ВСУ в зоне действия «Южной» группировки потеряли более 3,2 тыс. человек
    ВСУ в зоне действия «Южной» группировки потеряли более 3,2 тыс. человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России с 18 по 24 мая потеряли свыше 3,2 тыс. человек, российская сторона освободила на этом направлении три населенных пункта, сообщило Минобороны России.

    Группировка освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения ВС России продолжили продвижение вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Украинская сторона потеряла там за семь дней до 3285 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 32 орудия полевой артиллерии. Также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, местам хранения ракет, боеприпасов и топлива, цехам производства безэкипажных катеров и воздушных дронов. Поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных боевиков и нацформирований, предприятия ВПК Украины.

    Группировка «Север» освободила поселок Старица в Харьковской области, после чего продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Поражены живая сила и техника пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, отражены 23 контратаки. За неделю украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 1840 человек, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град» и Vampire и 37 орудий полевой артиллерии.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. Также она отразила 15 контратак четырех украинских бригад и бригады нацгвардии в ДНР и в ЛНР. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 2040 человек, два танка, 18 боевых бронированных машин, две машины РСЗО «Град», 32 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразила 41 контратаку в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки за неделю потеряли до 2770 человек, танк, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, включая четыре немецких БМП Marder, пять американских БМП Bradley и три американских БТРа MaxxPro.

    Коментарии (4)
    25 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков

    Tекст: Александра Юдина

    Взятый в плен российской группировкой войск «Север» украинский солдат Николай Перепаленко рассказал, что многие украинские военные не хотели оборонять Харьков, а помощи в виде боеприпасов они не дождались.

    По его словам, в рядах ВСУ многие не хотели оборонять Харьков, так как понимали, что сопротивление не имеет смысла, передает РИА «Новости».

    Перепаленко добавил, что в его группе из четырех военных заканчивались боеприпасы, однако никто из киевского командования им не помог.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

    Коментарии (3)
    24 мая 2024, 23:53 • Новости дня
    Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    «Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», – приводит сообщение ФТС ТАСС

    Отмечается, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов пытались вывезти оборудование на Украину.

    Супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе. Затем иностранные координаторы организовали их транспортировку в Грузию.

    В общей сложности таможенники изъяли 12 устройств, половина из которых была обнаружена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные – в мастерской в Москве.

    В отношении москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

    Коментарии (0)
    25 мая 2024, 11:12 • Новости дня
    Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов брать Украину под противовоздушную защиту
    Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов брать Украину под противовоздушную защиту
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО не будет использовать свою систему ПВО для непосредственной помощи ВСУ или отправлять на Украину войска, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг немецкой газете Welt am Sonntag.

    Он подтвердил, что НАТО увеличит поддержку Украины, но планов отправлять войска или брать страну под натовский «защитный зонтик».

    «НАТО не станет стороной конфликта», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    В то же время, добавил генсек, НАТО планирует играть куда большую роль для ВСУ при координации поддержки безопасности и обучения, а это требует долгосрочных финансовых обязательств.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на российской территории.

    Коментарии (8)
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