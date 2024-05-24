  • Новость часаЛавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    Трамп назвал лидеров мировой политики
    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины
    В Крыму при ракетном ударе ВСУ погибли строители
    Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве
    Орбан указал на подготовку Запада к войне с Россией
    Грузия обвинила США в «хуже чем советских» подходах к санкциям
    Глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    6 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    53 комментария
    24 мая 2024, 14:06 • Новости дня

    ПВО уничтожила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

    Минобороны: ПВО уничтожила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинскую ракету HARM американского производства над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 12.20 ПВО ликвидировала в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM американского производства.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что поставляемое Киеву американское и европейское оружие уже используют для нанесения ударов по гражданским объектам на российской территории.

    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (16)
    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

    Коментарии (37)
    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

    Коментарии (45)
    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

    Коментарии (73)
    23 мая 2024, 20:30 • Новости дня
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне

    Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США

    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Изъятие российских активов в США вынуждает Москву искать соразмерные методы ответа. Поэтому конфискация имущества американских юридических лиц в пользу пострадавших структур РФ выглядит наиболее логичным решением, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.

    «Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.

    «Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    Коментарии (7)
    23 мая 2024, 18:43 • Новости дня
    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю

    Сенатор Долгов объяснил ответ России на имущественную войну со стороны России

    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чувствуя зашкаливающий уровень вседозволенности, США попытались отнять имущество России. Фактически Белый дом руководствуется методами бандитизма. Однако Москва отстоит свои экономические права, дав Штатам соразмерный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Долгов. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «Указ президента обоснован необходимостью ответа на враждебные действия США. В ситуациях, когда западные державы ставят под вопрос экономическое благополучие России, медлить нельзя. К сожалению, Вашингтон привык действовать методами грабежа и разбоя. Видимо, в администрации Байдена забыли, что Москва всегда четко отстаивала свои интересы», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В погоне за реализацией гегемонистских амбиций Штаты попрали собственные нормы о неприкосновенности собственности. Ощущая неслыханную вседозволенность, они полностью оторвались от принципов рационализма. Действия России направлены в том числе и на то, чтобы спустить Белый дом с небес на землю», – отмечает собеседник.

    «Против нас играют откровенные бандиты, наперсточники, как метко их назвал наш президент. Своими неразумными и импульсивными поступками они фактически объявили Москве имущественную войну. Тем самым Вашингтон практически до основания разрушил многовековые принципы международной экономики», – уточняет он.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    Коментарии (8)
    23 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия должна участвовать в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на ее решение не участвовать в запланированной на 15-16 июня конференции, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    По его словам, Россия должна участвовать в мирном процессе, мирный процесс не может быть односторонним, передает ТАСС.

    Кассис отметил, что Швейцария с самого начала хотела видеть Россию на конференции в Бюргенштоке, однако Москва не планировала участвовать в событии, на котором речь пойдет «только об украинском мирном плане».

    Глава МИД назвал такой подход неверным, так как в приглашениях указано о планах «обсуждать как мирный план Владимира Зеленского, так и другие мирные предложения».

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (11)
    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

    Коментарии (0)
    24 мая 2024, 12:30 • Новости дня
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим распорядился принудительно эвакуировать детей и их представителей из более чем 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило министерство реинтеграции страны.

    Планируется провести эвакуацию из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, оттуда планируют забрать 123 ребенка, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это дети-сироты, лишенные опеки родителей. Эвакуацию проведут в течение 60 суток, сначала их направят в Харьков, а затем – в Волынскую область.

    Руководитель украинской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил, что из приграничных районов региона эвакуировали свыше 11 тыс. человек.

    До этого в апреле подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков.

    Коментарии (9)
    23 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника

    Орбан призвал к переговорам России и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет

    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для мирного урегулирования украинского конфликта хватило бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порталу Blikk.hu.

    По словам политика, за Украиной стоит весь Запад. «Здесь западники ведут войну против русских через посредника», – передает слова Орбана ТАСС. По его словам, «параллельно будут вестись два совершенно разных процесса».

    Премьер-министр считает, что между Москвой и Киевом должен быть налажен контакт, однако за ним должен проходить еще один процесс переговоров – между Россией и США. Этот диалог будет касаться не только Украины, но и всей европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, с кем Россия может договориться.

    Коментарии (4)
    24 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух

    Daily Beast: Украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух

    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская газета Daily Beast пишет, что украинские военные жалуются на то, что население больше не сможет тратить собственные деньги на покупку дронов для ВСУ, а также на низкий моральный дух.

    По словам старшины взвода, расположенного рядом с Константиновкой в Донбассе, волонтеры тратят деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 тыс. долларов до более чем 30 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что они больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ, поскольку экономика Украины рушится и люди исчерпывают свои ресурсы.

    Газета отмечает также низкий уровень морального состояния военнослужащих ВСУ и слабом здоровье находящихся на передовой военных старшего возраста. Издание отмечает, что продвижение российских войск под Харьковом за неделю стало самым стремительным прогрессом с начала конфликта, а Украина не сможет сдержать мощь ВС России, которые атакуют сразу на нескольких участках фронта.

    Издание утверждает, что, если Харьковская область падет, Россия будет контролировать Восточную Украину и разделит страну надвое, что не позволит Киеву восстановить контроль над всей своей территорией.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times заявил, что западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины.

    Коментарии (10)
    24 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине

    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (6)
    24 мая 2024, 13:46 • Новости дня
    Боец ВСУ перешел на сторону России вместе с танком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ, сообщил источник в силовых структурах ДНР в пятницу.

    Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев угнал украинский Т-64 и сдался российским войскам, сказал собеседник ТАСС.

    Телеканал 360 отметил, что мужчина угнал боевую машину, чтобы максимально безопасно исполнить свой план. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

    В 2022 году он оказался в рядах ВСУ, после того как вернулся на Украину из Польши.

    Ранее действующий летчик ВСУ перешел на российскую сторону.

    Коментарии (2)
    24 мая 2024, 13:59 • Новости дня
    Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России

    Глава МИД Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России

    Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставляемое Киеву американское и европейское оружие уже используют для нанесения ударов по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, западное оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Киев бьет прежде всего по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Коментарии (4)
    24 мая 2024, 08:57 • Новости дня
    Бортников объяснил, почему Киев перешел к тотальному террору

    Бортников: Власти Украины начали тотальный террор

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не имеют реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, а потому перешли к тотальному террору, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран – участниц СНГ в Бишкеке.

    Глава ФСБ отметил, что киевский режим систематически обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру регионов России, а также проводит диверсионные вылазки на приграничные территории, передает ТАСС.

    При содействии стран НАТО, продолжил Бортников, на Украину перебрасываются террористы из других регионов мира, в том числе с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть боевиков используют для террористической экспансии на пространство содружества, указал глава ФСБ.

    Ситуация в СНГ и в целом в мире, по его оценке, остается напряженной. США, Британия и их союзники по НАТО стремятся сохранить доминирование, для чего применяют весь свой арсенал «гибридной» войны против несогласных.

    Как отмечали ранее в Кремле, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства.

    Коментарии (2)
    Главное
    Российские военные развернули копию Знамени Победы в Клещеевке
    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию
    Боец ВСУ перешел на сторону России вместе с танком
    Германия и Дания передали Киеву десять танков Leopard
    России предрекли более четверти мирового экспорта пшеницы
    NYT: Российские «глушилки» подавляют Starlink на Украине
    Обвиняемого в краже американца оставили под стражей во Владивостоке

    Россия жестко ответила на воровство США

    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности

    Перейти в раздел

    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

    «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............