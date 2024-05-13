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Задержанный в Москве голым американец извинился
Задержанный в Москве голым американец извинился за свое поведение
Американский гражданин Рассел Уильям Никум, задержанный в российской столице без одежды и в состоянии опьянения, принес свои извинения за такое поведение, говорится в тексте решения суда.
В ходе заседания суда американец заявил, что согласен со вменяемым ему нарушении, и отметил, что находился в состоянии опьянения, потерял контроль над собой, передает ТАСС со ссылкой на документ. Никум заявил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения.
Источник в правоохранительных органах указал, что нарушитель готов загладить материальный ущерб от своих действий, если ему выдвинут требования. Также отмечается, что Никум уже отбыл срок наказания и отпущен на свободу.
Напомним, ранее Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Согласно данным прессы, он залез через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул.