Задержанный в Москве голым американец извинился за свое поведение

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе заседания суда американец заявил, что согласен со вменяемым ему нарушении, и отметил, что находился в состоянии опьянения, потерял контроль над собой, передает ТАСС со ссылкой на документ. Никум заявил, что раскаивается в содеянном и приносит извинения.

Источник в правоохранительных органах указал, что нарушитель готов загладить материальный ущерб от своих действий, если ему выдвинут требования. Также отмечается, что Никум уже отбыл срок наказания и отпущен на свободу.

Напомним, ранее Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. Согласно данным прессы, он залез через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и там заснул.