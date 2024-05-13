«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
Экс-глава Пентагона назвал интересным шагом назначение Белоусова
Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер.
Он отметил, что «это важный и интересный шаг», а также предположил, что смена министра обозначена движением Москвы к «военной экономике», передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. Также президент назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.