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МО впервые сообщило о поражении итальянской гаубицы Melara и хорватской РСЗО RAK-SA-12
МО впервые сообщило о поражении итальянской гаубицы Melara и хорватскую РСЗО RAK-SA-12.
В числе потерь в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли 105 мм гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В зоне ответственности группировки «Север» уничтожена 122 мм пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.
О поражении этих вооружений в зоне специальной военной операции Минобороны сообщило впервые.