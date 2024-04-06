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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    6 апреля 2024, 11:55 • Новости дня

    Пожарная экспертиза начата в «Крокус Сити Холле» после теракта

    Tекст: Кристина Цыцура

    В «Крокус Сити Холле», где 22 марта 2024 года произошел теракт, проводится пожарная экспертиза, сообщили в пресс-службе Crocus Group.

    «Всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус сити холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. Проводится пожарная экспертиза», – сообщил представитель компании РИА «Новости».

    В Crocus Group подчеркнули, что материалы, с использованием которых строился «Крокус сити холл», соответствуют всем стандартам качества.

    Ранее источник сообщал, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала после возникновения пожара. При этом система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение внутри здания.


    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

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    4 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ провела задержания в трех российских городах подозреваемых в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.

    Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».

    Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

    До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».

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    3 апреля 2024, 22:01 • Новости дня
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская разведка заранее не знала, что террористы планировали напасть именно на «Крокус Сити Холл», заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированные источники.

    Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

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    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

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    5 апреля 2024, 13:22 • Новости дня
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    @ t.me/moscowtop

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Новые Ватутинки сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагается, что мемориал подожгли неизвестные.

    Установленный местными жителями мемориал сожгли в ночь на 5 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

    Ранее СК России сообщил, что есть связь между террористическим актом в «Крокусе» и проведением специальной военной операции.

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    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Коментарии (3)
    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня
    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

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    5 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Арестован 11-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

    В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Шарипзоду

    Арестован 11-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»
    @ Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Басманный суд Москвы арестовал Мухаммада Шарипзоду, уроженца Таджикистана, обвиняемого в причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе суда.

    Суд постановил заключить Шарипзоду под стражу до 22 мая. Следствие считает, что Шарипзоды был одним из членов организованной группы, которая совершила теракт. Он обвиняется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), передает ТАСС.

    1 апреля суд арестовал десятого обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» – гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоды.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе». Следователям также поручено продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать меры к задержанию исполнителей, пособников и организаторов теракта.

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    4 апреля 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

    Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нанесение удара по единству России

    Tекст: Александра Юдина

    Основной целью заказчиков теракта в Крокус Сити Холле» было нанесение удара по единству России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, основной целью кровавого и ужасного террористического акта стало нанесение удара по единству России, других целей не просматривается, передает ТАСС.

    Путин добавил, что сторонние факторы поставили страну в такое положение, когда она вынуждена защищаться вооруженным путем.

    Также глава государства отметил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидной причастности Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    В Европарламенте также заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    4 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара

    Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Материалы отделки стен зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами, считают в правоохранительных органах.

    «По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», – сообщил представитель силовиков ТАСС.

    Он добавил, что кроме высокой горючести материалы обладали высокой токсичностью при горении и выделяли большое количество ядовитого дыма.

    В правоохранительных органах уточнили, что сейчас изучают и анализируют информацию, документы и сертификаты соответствия на использованные в отделке концертного зала материалы.

    По словам очевидцев, после поджога террористами огонь почти моментально распространился практически на всю стену зала.

    Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

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    4 апреля 2024, 12:11 • Новости дня
    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России

    Глава МИД Лавров: Очевидна причастность Украины к множеству терактам в России

    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Очевидна причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле», заявил в ходе встречи с послами иностранных государств по теме урегулирования украинского конфликта глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, становится очевидным тот факт, что в трагедии в «Крокусе» есть украинский след, передает ТАСС.

    Также министр отметил, что Украина в связи с многочисленными фактами участия в терактах на территории России стала откровенно террористическим государством.

    Лавров выразил признательность послам за солидарность с россиянами в связи с терактом «Крокусе», заметив, что все послы и участники диппредставительств участвовали в траурной церемонии на девятый день.

    Ранее в Европарламенте заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

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    4 апреля 2024, 22:27 • Новости дня
    Лавров: Россия ценит помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокусе»

    Сергей Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

    «Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр отметил, что по задумке организаторов теракта, он должен был «посеять разлад в российском обществе, вызвать обостренное чувство недоверия между народами».

    «Однако беда лишь сплотила людей самых разных национальностей», – подчеркул Лавров.

    Ранее Лавров заявлял, что очевидна причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    Также министр отметил, что Украина в связи с многочисленными фактами участия в терактах на территории России стала откровенно террористическим государством.

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    3 апреля 2024, 13:17 • Новости дня
    Защита Исломова заявила, что он «не знал» о подготовке теракта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов якобы не знал о подготовке нападения, заявила его адвокат Залина Есенова.

    Исломов заявляет, что не признает свою вину, он утверждает, что не знал о подготовке исполнителями теракта этой атаки, сказала Есенова ТАСС.

    От других комментариев она отказалась.

    Напомним, Исроил Исломов подавал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу. Другой обвиняемый Аминчон Исломов также подал апелляцию на свой арест, то же самое сделал Диловар Исломов.

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    5 апреля 2024, 15:41 • Новости дня
    Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить все этапы финансирования теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе СКР сообщили, что Бастрыкин подчеркнул необходимость установить все этапы финансирования теракта, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, передает ТАСС.

    Следователям также поручено продолжить детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию исполнителей, пособников и организаторов теракта.

    В настоящее время продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела. Полученные в ходе допросов показания проверяются и сопоставляются с другими данными, зафиксированными в ходе расследования.

    В пятницу СК России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокусе» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в Подмосковье.

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