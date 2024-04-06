Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.2 комментария
Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.11 комментариев
Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».
Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.
В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.
В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».
Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.
В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.
Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».
По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».
Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.
Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения
«От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».
По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.
Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».
«У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.
Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.
При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.
По сообщению издания, трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом, содержащем в одном случае каннабис, во втором – псилоцибин, передает RT. Полиция начала расследование.
Напомним, в сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов Берлина закрыли магазин сладостей, в котором продавались шоколадки и леденцы, начиненные галлюциногенными грибами и марихуаной.
Repubblica: В НАТО неформально обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий России
Согласно сценарию, России предложат оставить за собой Крым и все территории, присоединенные к ней в течение двух лет, затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется от Украины. Один из доводов в пользу такого сценария, пишет газета, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец украинскому кризису, передает ТАСС.
Издание пишет, что такой план ускорит выделение помощи Украине, но ноябрьские выборы в США тормозят принятие глобальных решений. По мнению экспертов газеты, Москва не будет вести переговоры с администрацией Байдена, учитывая успехи и наступление ВС России на фронте.
СМИ писали, что лидеры стран НАТО на саммите в июле не станут приглашать Украину вступить в организацию, несмотря на продолжающуюся спецоперацию России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.
По его словам, бой с украинскими войсками развернулся неподалеку от Новомихайловки, где российским военным удалось захватить опорный пункт. Во время штурма Максимов уничтожил троих солдат ВСУ, получив ранение, передает медиагруппа «Звезда».
Затем мужчина, несмотря на боль, взял командование на себя и в течение двух дней вместе с сослуживцами удерживал объект, отбивая атаки украинских войск.
Благодаря его действиям пять попыток ВСУ вернуть опорный пункт были сорваны, а целая группа украинских военных ликвидирована.
Родомир Максимов представлен к государственной награде.
По его словам, в городе появилось много военнослужащих из штурмовых батальонов «Тавр» и «Медведи SS» (штурмовое подразделение, созданное запрещенным в РФ «Правым сектором»), их точное место жительства не установлено, скорее всего, они заняли квартиры в городе, передает ТАСС.
Ранее неонацист-наркоман из «Медведей SS» умер в СИЗО ДНР из-за осложнения болезней.
В результате атаки повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Там подчеркнули, что обстрелы станции и ее инфраструктуры недопустимы, это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию ЗАЭС.
В четверг на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1».
По его словам, спортсмены из России и Белоруссии должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы, передает ТАСС.
Ранее в Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.
Студентка-отличница последнего курса социологического факультета одного из вузов ЛНР, собирала и передавала информацию о местах дислокации российских войск, задействованных в спецоперации, передает ТАСС.
Выяснилось, что связь с Киевом она поддерживала через украинские Telegram-каналы, администраторов которых интересовала российская военная техника.
Девушка рассказала, что фотографировала проезжающую военную технику и отправляла фотографии администраторам канала.
В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее задержали за госизмену жителя Комсомольска-на-Амуре, который инициативно через интернет связался с представителями разведки Украины, предложив им передать сведения о деятельности оборонного предприятия в Хабаровском крае.
Экс-канцлер ФРГ Шредер считает, что пора искать варианты завершения конфликта на Украине
Шредер назвал позитивным мнение лидера фракции СДПГ в парламенте Рольфа Мютцениха о необходимости заморозить конфликт на Украине, передает ТАСС.
По его словам, нужно рассмотреть варианты, чтобы завершить конфликт, но едва ли Китай сможет сыграть в этом ключевую роль, поскольку больше всех выигрывает от продолжения противостояния в плане усиления политического влияния.
В этой связи он вновь призвал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.
Ранее Шредер заявил агентству DPA, что сохранил дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ попытаются возвести в Орехове ДЗОТы и бетонные конструкции
«ВСУ окапываются везде в глубине обороны, речь идет о создании очаговых узлов. С этой целью привлекается техника, но в основном все происходит силами украинских солдат. И одним из укрепрайонов действительно может стать город Орехов», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Этот населенный пункт для противника – ближний тыл, через который осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на Ореховском направлении, в том числе и той ее части, которая участвует в боях в Работино», – уточнил спикер. Онуфриенко также предположил, как может выглядеть система окопов у Орехова. Так, по его мнению, ВСУ попытаются возвести деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТы). «На некоторых участках, куда удастся подвезти технику, вероятно, будут бетонные конструкции», – добавил собеседник.
«Это станет одним из нескольких узлов обороны на Запорожском направлении. Другое дело, что у украинской армии нет шансов превратить их в единую цепь укреплений. Они пытаются повторить «линию Суровикина», но нужно признать, что они не располагают такими мощностями», – подчеркнул аналитик.
Вместе с тем эксперт допускает, что превращение Орехова в укрепрайон может нести определенную угрозу для российских сил при их локальном наступлении. «Но, во-первых, этот логистический центр можно и нужно уничтожать с воздуха. Во-вторых, я не думаю, что наше большое наступление будет происходить на этом направлении. Противник ожидает наступательных операций в районе Орехова, как и в Донецкой агломерации, поэтому мне представляется нелогичным направлять основной удар ВС РФ на эти позиции», – пояснил спикер.
Онуфриенко напомнил, что пока российские войска продолжают придерживаться стратегии «гибкой обороны». На этом фоне рассуждать об освобождении Запорожья преждевременно, заключил аналитик.
Ранее стало известно, что украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска сооружают две линии обороны и стягивают туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. «Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье», – сказал Рогов РИА «Новости».
Напомним, военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля 2024 года. Позже стало известно о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В частности, сообщалось об успехах в районе Работино и Вербового. Газета ВЗГЛЯД детально разбирала, каковы перспективы возвращения Россией территорий, занятых ВСУ во время летнего контрнаступа.
По данным Минобороны, с начала года под контроль Российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу. Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.
По его словам, ситуация для ВСУ действительно очень сложная, в данный момент продолжаются бои, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления. Город Часов Яр теряет свое значение для ВСУ из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.
Poilitico: Украина испытывает сильнейший дефицит сельхозработников из-за мобилизации
По его словам, компании испытывают острый дефицит кадров, способных управлять сельхозтехникой, в частности тракторами, передает ТАСС.
Сольский отметил, что именно их обычно хочет забрать армия, они нужны для управления танками и перевозки военных.
Несколькими днями ранее указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет, в связи с чем в ближайшее время ожидается усиление дефицита сельхозработников.