Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
СМИ: Финансирование Украины через фонд НАТО может оказаться незначительным
Bloomberg: Сумма фонда НАТО Украине может учитывать двусторонние пожертвования
Предложенная генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сумма в 100 млрд долларов для фонда помощи Украине, скорее всего, будет включать в себя уже выделенные странами НАТО средства, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник, это связано с тем, что озвученная сумма слишком велика, поэтому она будет включать и те средства, которые страны уже выделяют Киеву не в рамках помощи НАТО. По его словам, из этого следует, что любое дополнительное финансирование по линии альянса «будет незначительным», передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает предложение Столтенберга о создании фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро.
Кроме того, издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.