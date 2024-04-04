Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
Парижу после заявлений Министерства обороны России нужно прекратить контакты с Москвой, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире France Inter.
Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».