  • Новость часаФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    19 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 16:12 • Новости дня

    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкое издание Tagesschau (медиагруппа ARD) опубликовало материал, в котором пишет, что продукция компаний Knauf и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР.

    В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».

    Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.

    В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.

    В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

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    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

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    3 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Полковник СБУ предрек для ВСУ решающие сражения летом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации на украинской территории скоро произойдут крупномасштабные бои стратегического значения, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    В летнюю кампанию ВСУ ожидают серьезные бои, которые будут решать вопросы «оперативно-стратегического уровня», сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (иноагент), передает РИА «Новости».

    Чиновники и СМИ на Украине врут о происходящем на фронте и реальном положении украинской армии. По этой причине военные атташе с Запада отправляют в свои страны искаженные донесения, и у Вашингтона с Брюсселем складывается впечатление, что Киеву больше не нужно оружие, считает Стариков.

    Ранее британские СМИ сообщили, что киевский режим намерен предпринять очередную атаку на Крымский мост. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что киевские спецслужбы намеренно могли сообщить прессе о планах ударить по мосту, чтобы заручиться поддержкой Запада.

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    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

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    3 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    Бразилия отказала Западу в просьбе поставить боеприпасы Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бразильские власти отказали странам Запада в просьбе поставить Киеву боеприпасы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

    Агентство не сообщило, от каких стран исходила просьба и когда она была отклонена, передает ТАСС.

    Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что в этой стране об украинском конфликте никто не хочет говорить, так как тема неудобная.

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    4 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Лавров присказкой отреагировал на слова Зеленского о переговорах

    Лавров отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Предложение президента Украины Владимира Зеленского хорошо известно, оно является ультиматумом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он также прокомментировал словами «мечтать не вредно» слова Зеленского о «необходимости вернуться» к границам февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.

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    4 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы

    Мотострелки Вооруженных сил России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера вооруженных сил Украины в Херсонской области у морского побережья на Кинбурнской косе, сообщили в Минобороны России.

    «Взвод был поднят по тревоге. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что информация о приближении к береговой линии плавсредства противника поступила на командно-наблюдательный пункт от разведчиков.

    При отражении атаки российскими бойцами было использовано стрелковое вооружение, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, отметили в Минобороны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.

    По его словам, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами.

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    4 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    @ Benoit Doppagne/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение генсека альянса Йенса Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет газета Politico.

    По данным издания, министры не могли понять, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Дипломаты указали, что пока обсуждение финансирования помощи Украине находится на очень ранней стадии, передает ТАСС.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

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    4 апреля 2024, 11:38 • Новости дня
    Политолог: Зеленский испугался неудобных вопросов Карлсона

    Политолог Скачко: Киев попытается оправдать отказ Зеленского от интервью с Карлсоном

    Политолог: Зеленский испугался неудобных вопросов Карлсона
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Интервью с Карлсоном опасно для Зеленского, поскольку у него нет адекватных ответов на те неудобные вопросы, которые журналист мог бы задать. В этой связи на Банковой посчитали разумным проигнорировать предложение о беседе. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал украинский политолог Владимир Скачко. Он предположил, как теперь в Киеве будут оправдывать это решение.

    «Зеленский любит внимание и стремится выступить везде, где это возможно. Но то, что он проигнорирует предложение Карлсона, изначально было ожидаемо», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Спикер объясняет: Зеленский попросту испугался неудобных вопросов, которые журналист однозначно будет задавать. «На них у украинского руководства нет честных и адекватных ответов. Все это выставит Зеленского не просто в роли «голого короля», но и глуповатого, несамостоятельного политика, пустышки», – уточнил собеседник.

    Скачко не исключил, что ранее Зеленский давал интервью только тем СМИ, с которыми заранее были согласованы вопросы и позиция. «То есть существовал готовый сценарий беседы. С Такером Карлсоном такое провернуть невозможно. Да и заплатить ему за то, чтобы он по итогу обнародовал «приглаженное» интервью, вряд ли удалось бы. Мне кажется, что в этом случае репутация журналиста превыше любых денег», – пояснил политолог.

    По мнению спикера, существует несколько вариантов, как в Киеве могут отреагировать на заявление американского журналиста об игнорировании интервью. «Так, первый из них предполагает, что офис Зеленского отмолчится. Второй сценарий подразумевает попытки оправдаться. Я допускаю, что на Банковой будут говорить о невозможности общения Зеленского с «прихвостнем Кремля», – указал Скачко. Он напомнил, что Такер Карлсон уже внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». «Это, вероятно, тоже будет использовано для внутренней аудитории как аргумент против интервью», – предположил политолог.

    Впрочем, добавил собеседник, существует и третий вариант – офис Зеленского может обратиться за помощью к ЦРУ, чтобы те принудили Такера Карлсона на такое интервью, которое бы отвечало интересам Украины. «Все-таки пиар для режима Зеленского – это 95% успеха. Но лично я не верю, что даже если ЦРУ и согласится на подобную авантюру Киева, Такер Карлсон пойдет на размен репутации или поддастся давлению», – заключил Скачко.

    Ранее Такер Карлсон рассказал, что Владимир Зеленский так и не ответил на его предложения о проведении интервью. Об этом американский журналист сообщил в разговоре с конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. «Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», – сказал Карлсон.

    О намерении пообщаться с Зеленским журналист заявил после беседы с Владимиром Путиным. Напомним, интервью с президентом России вышло в феврале 2024 года, оно продлилось два часа. Беседа была посвящена российско-американским отношениям, конфликту на Украине и связям России с НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    В соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) интервью набрало более 211,4 млн просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 млн. Карлсон объяснял решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины.

    Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью Такеру Карлсону. По словам главы государства, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Карлсона Путин назвал «опасным человеком», поскольку он избрал тактику терпеливого слушателя.

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    4 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине

    Лавров: В НАТО через жесткую палочную дисциплину принуждают страны поставлять Киеву оружие

    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Добровольную военную помощь Украине на Западе хотят превратить в обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставив членов альянса подписаться под обязательное предоставление ВСУ финансирования и вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине заявил, что в НАТО используют «жесткую палочную дисциплину». И все ради того, чтобы киевский режим продолжал воевать с Россией, передает ТАСС слова министра.

    Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

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    4 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Карлсон сообщил о многочисленных отказах Зеленского от интервью
    Карлсон сообщил о многочисленных отказах Зеленского от интервью
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал его многочисленные запросы об интервью, в котором мог объяснить свою позицию по вопросу помощи Запада, адресованной Киеву.

    «Конечно, он их проигнорировал», – передает РИА «Новости» слова Карлсона.

    Об этом он сообщил в соцсети Х в ходе беседы с конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

    Карлсон отметил также, что его запросы проигнорировал и спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина.

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    4 апреля 2024, 12:27 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал боевые действия на Украине необходимыми для защиты альянса
    Генсек НАТО назвал боевые действия на Украине необходимыми для защиты альянса
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевые действия на Украине нужны для защиты НАТО, а поставки оружия Киеву – инвестиции альянса в собственную безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина – НАТО (СУН) на уровне глав МИД.

    По его словам, поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса является не благотворительностью, а инвестициями в собственную безопасность, передает ТАСС.

    Столтенберг считает, что Киев должен перестать зависеть от «добровольных поставок оружия» западных стран, а получать обязательные долгосрочные поставки оружия от НАТО.

    Он уточнил, что главы МИД стран НАТО обсуждали, как создать более сильную институционализированную структуру по обеспечению безопасности Украины. Поскольку почти 100% всей помощи Украине поступает от стран альянса, необходимо гарантировать, что все предсказуемо и справедливо распределено между странами альянса.

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

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    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на четырех направлениях
    Российские войска в зоне СВО улучшили положение на четырех направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, сообщило российское министерство обороны.

    На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Розовки, Райгородка, Жовтневого в ЛНР и Терн в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла там до 125 человек и четыре автомобиля.

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 340 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30. Также поражены три склада боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. У Первомайского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной бригады.

    ВСУ потеряли до 305 человек, две бронемашины и американскую САУ Paladin.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны у Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.

    Украинская сторона потеряла там до 105 человек, американскую гаубицу М777 и машину РСЗО БМ-21 «Град».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Мирного и Пятихаток в Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла там до 35 человек и РСЗО «Град».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили за сутки склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных боевиков у Мерефы (Харьковская область).

    Коментарии (3)
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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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