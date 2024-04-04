  • Новость часаЛавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Булгаков предсказал судьбу киевского режима
    Столтенберг: Боевые действия на Украине нужны для защиты НАТО
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    ВСУ перебросили резервы под Авдеевку
    Экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан в Москве
    Лавров: Очевидна причастность Украины к терактам в России
    Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    12 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    9 комментариев
    4 апреля 2024, 13:07 • Новости дня

    Песков: Контакты Путина и Макрона пока не планируются

    Tекст: Ольга Никитина

    Контакты между лидерами России и Франции в настоящее время не планируются, однако Владимир Путин остается открыт для диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что у российского лидера идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с Россией, передает ТАСС.

    Кроме того, подчеркнул Песков, Путин всегда открыт для диалога, направленного на решение сложных проблем мирового и регионального уровней.

    Напомним, Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов отмечал, что Запад готовится снять табу на отправку военных на Украину.

    3 апреля 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим, об этом глава государства сказал на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям.


    Коментарии (52)
    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    Коментарии (31)
    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

    Коментарии (25)
    2 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин рассказал о проходящем переформатировании мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Переформатирование сил происходит сейчас в мире, но не все могут с этим смириться и ищут виноватых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

    «Происходит изменение, переформатирование мира. Потому что новые силы, новые центры мира развиваются такими темпами, которых, наверное, история еще не знала. И эти процессы неизбежны. Просто никто не хочет из власть предержащих, в широком смысле этого слова, с этим смириться. Ищут виноватых – вот в чем проблема», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

    Коментарии (13)
    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (32)
    4 апреля 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»

    Политолог Бордачев: Лекорню звонком Шойгу пытался повысить значимость Франции в глазах Вашингтона

    Политолог объяснил, почему французский министр оправдывал Украину в связи с терактом в «Крокусе»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу является для Франции способом продемонстрировать свою политическую значимость. Однако маловероятно, что этот диалог как-то скажется на ее статусе в НАТО или же повлияет на решения Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню попытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус».

    «Парижу важно показать, что он якобы на голову превосходит остальных европейских игроков. И звонок Шойгу был призван помочь Франции продемонстрировать свою важность в глазах Вашингтона», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Я думаю, что тема «Крокуса» была лишь поводом для звонка. Иначе Сергей Шойгу, вероятно, не стал бы разговаривать с французским коллегой. Однако, по моему мнению, данный диалог не окажет значимого влияния на ситуацию. Политические расклады внутри НАТО, несмотря на изначальные цели Парижа, также не поменяются», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте важно то, что Россия в полной мере показала готовность к конструктивному диалогу даже с теми странами, которые в последнее время «наделали шуму» своими заявлениями. Москва выше эмоций и не воспринимает «словесную шелуху» как нечто серьезное, для нас в приоритете всегда остаются реальные дела», – резюмировал Бордачев.

    Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу пытался убедить последнего в непричастности Украины и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – передает посыл Лекорню российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» расследование будет, безусловно, доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что за трагедией в «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы. «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил он в ходе беседы.

    Также была затронута тема вероятной отправки французских войск на Украину. По этому поводу Сергей Шойгу указал, что в случае практической реализации это решение создаст проблемы для самого Парижа. Кроме того, в сообщении указывается готовность Елисейского дворца к диалогу по Украине.

    Напомним, телефонные переговоры Шойгу с Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Франция решительно осудила атаку на «Крокус Сити Холл» и выразила соболезнования близким погибших. Французский министр также подтвердил готовность Парижа сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Путин поручил сократить домашние задания в школах
    Путин поручил сократить домашние задания в школах
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные.

    «Правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», – говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

    Также предполагается усилить межпредметные связи, улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов. Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.

    Ранее Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.

    Коментарии (18)
    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.

    В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (20)
    2 апреля 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин провел встречу с Эмиром Кустурицей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

    Путин поздоровался с Кустурицей за руку, пригласив за стол для беседы. «Рад вас видеть!» – обратился президент к режиссеру, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», – сказал Путину Эмир Кустурица.

    Ранее Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

    Коментарии (5)
    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

    Коментарии (3)
    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (10)
    3 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по французским солдатам в зоне СВО

    Макрон заявил, что откажется от помощи НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не будет обращаться к НАТО, если по французским солдатам ударят ВС России в зоне СВО, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что российские военные могут атаковать французские войска в случае их отправки на Украину, передает Ura.ru.

    Отмечается, что Макрон заверил западных представителей в том, что поддержка военного альянса ему не понадобится.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (8)
    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

    Коментарии (5)
    2 апреля 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин назвал неизбежным крах колониализма

    Путин назвал неизбежным процесс краха колониализма

    Путин назвал неизбежным крах колониализма
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинения в окончании эпохи колониализма, звучащие в адрес России со стороны западных государств, ошибочны, этот процесс был неизбежен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

    Путин отметил, что на Западе до сих пор обвиняют Россию в том, что «кто-то когда-то лишился своего колониального могущества», передает ТАСС.

    «Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин поддержал аналогию Кустурицы между усташами и бандеровцами
    Путин поддержал аналогию Кустурицы между усташами и бандеровцами
    @ KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сравнение хорватских ультранационалистов усташей и украинских бандеровцев правомочно, это очень похожие явления, заявил в беседе с сербским режиссером президент России Владимир Путин.

    «Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, – возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне – это все очень похожие явления», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Хорватские усташи во главе с Анте Павеличем проводили на территории Югославии в 1940-е годы геноцид сербского населения. В концентрационном лагере Ясеновац были убиты до 700 тыс. сербов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел в Кремле встречу с сербским режиссером Эмиром Кустурицей.

    Коментарии (0)
    Главное
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    С начала конфликта в Газе погибли девять военных ЦАХАЛ с гражданством России
    Отделку стен зала «Крокуса» обвинили в распространении пожара
    Опровергнуты слухи о концерте Ивлеевой в Мелитополе
    В Первоуральске разгорелся скандал из-за группового секса подростков с 11-летней школьницей

    Какими должны быть справедливые налоги в России

    Налоговая система должна помогать сокращать неравенство в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Каким образом власти могут изменить налоги, чтобы они стали более справедливыми, в том числе для семей с детьми? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Булгаков предсказал судьбу киевского режима

    Самый знаменитый писатель, рожденный в Киеве, стал объектом ненависти киевского режима. Автор «Мастер и Маргариты» Михаил Булгаков объявлен «украинофобом» и «империалистом». Как на самом деле писатель относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............