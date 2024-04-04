Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак

Япония, США и Филиппины решили обезопасить правительственные и оборонные сервера совместной системой защиты от кибератак

Tекст: Денис Тельманов

Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута на трехстороннем саммите, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».

Отмечается, что страны планируют активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности. Сейчас оно в основном ведется в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.

10 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

11 апреля лидеры Японии и США проведут саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

Создание совместной системы защиты от кибератак станет важным шагом в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что США склоняют Японию и Корею к тройственному военному союзу против Китая и КНДР.