От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.0 комментариев
Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак
Япония, США и Филиппины решили обезопасить правительственные и оборонные сервера совместной системой защиты от кибератак
Япония, США и Филиппины решили создать совместную систему защиты от кибератак, первоочередной задачей которой станет укрепление защиты критической инфраструктуры: серверов правительственных учреждений и оборонных ведомств.
Ожидается, что соответствующая договоренность будет достигнута на трехстороннем саммите, который состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Никкэй».
Отмечается, что страны планируют активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере кибербезопасности. Сейчас оно в основном ведется в двустороннем формате между Токио и Вашингтоном, а также между Вашингтоном и Манилой.
10 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.
11 апреля лидеры Японии и США проведут саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.
Создание совместной системы защиты от кибератак станет важным шагом в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что США склоняют Японию и Корею к тройственному военному союзу против Китая и КНДР.