Армия Израиля может использовать искусственный интеллект для отбора связанных с ХАМАС целей

Tекст: Денис Тельманов

В частности, по их данным, подразделение 8200 Управления военной разведки Израиля создало две системы – Lavender, которая якобы ведет учет жителей сектора Газа, связанных с ХАМАС, и Gospel, которая помечает здания и строения, которые могут использовать боевики.

«При тестировании алгоритмов Lavender она якобы продемонстрировала 90-процентную точность при определении членов вооруженного крыла ХАМАС», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Отмечается, что в определенный момент времени в системах было зарегистрировано 37 тыс. человек, являющихся потенциальными целями ЦАХАЛ, однако цифры все время менялись, «поскольку все зависит от установленных вами критериев того, кого считать боевиком ХАМАС».

Израильские агенты также сообщили, что в системах якобы упоминался показатель, определявший, сколько мирных жителей могут быть убиты при ликвидации члена ХАМАС израильскими военными, при этом допустимой считалась гибель 15-20 гражданских лиц при устранении одного рядового боевика. В последствии этот показатель был снижен, утверждает газета.

«Мы убивали командиров ХАМАС при сопутствующем ущербе в десятки погибших гражданских, иногда речь шла о небольших трехзначных числах», – рассказал представитель израильской разведки.



При этом в ЦАХАЛ упомянутые ИИ-системы назвали «просто базой данных», предназначенной для «перекрестного сопоставления информации из разведывательных источников для получения актуальной информации о боевиках террористических организаций»

«Это не список лиц, которые достоверно являются боевиками и законными целями для ударов», – подчеркнули в Армии обороны Израиля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за пять месяцев операции Израиля в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, чем за период после госпереворота на Украине в 2014 году.

«Это огромные цифры для этого региона, и просвета не видно», – сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что альтернативы переговорам для решения палестино-израильского конфликта нет, поэтому Россия активно хочет помочь израильтянам и палестинцам договориться.