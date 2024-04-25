  • Новость часаПутин рассказал о работе «народного ВПК»
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    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    Путин призвал не допускать беспредела с изъятием детей из семьи
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    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    11 комментариев
    25 апреля 2024, 17:59 • Новости дня

    Путин: Жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население Донбасса и Новороссии многие годы сталкивается с серьезными испытаниями, но Россия наведет порядок в этих регионах, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин рассказал Путину, что жители региона очень благодарны ему за поддержку в трудный момент, передает ТАСС.

    «Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», – ответил глава государства сенатору.

    Ранее Путин заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.

    25 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции

    Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично

    Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия должна искать выгоду, принимая решение об ответе на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.

    «Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.

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    25 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    Путин: Трудовая миграция не решит проблему дефицита кадров в России
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ближайшие годы будет испытывать нехватку работников – и эту проблему невозможно решить с помощью мигрантов, заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «По оценке экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций. Его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в этой связи перед системой профессионального образования стоит задача по подготовке современных специалистов, ее цель – давать такие навыки и квалификации, которые обеспечат интересую, надежную и хорошо оплачиваемую работу.

    Ранее Путин отметил рекордно низкую безработицу в России.

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    25 апреля 2024, 16:08 • Новости дня
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    Путин назвал задачи модернизации налоговой системы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Сейчас правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю: обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».

    Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

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    25 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
    Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Претензии к собственникам приватизированных предприятий, которые успешно работают и помогают обеспечивать национальную безопасность России, неуместны, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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    24 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

    Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

    Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    «Президент фактически взял под личный контроль решение проблем регионов, пострадавших от паводка. Такое внимание к ситуации говорит о том, что координация всех уровней власти и ведомств, призванных устранять последствия ЧС, выйдет на качественно новый уровень», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    «Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

    В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

    «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

    Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

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    25 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет

    Путин: Пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России

    Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу еще раз обратить внимание – и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.

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    25 апреля 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России активно работает «народный ВПК», Минобороны не успевает фиксировать все предложения, поступающие от людей в этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.

    В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.

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    24 апреля 2024, 18:59 • Новости дня
    В Донецке прошло первое заседание Общественной палаты ДНР в новом составе

    В Донецке прошло первое заседание Общественной палаты ДНР в новом составе. После вхождения республики в состав России палата впервые приняла в свои ряды новых членов.

    Со знаковым событием Общественную палату региона поздравил глава ДНР Денис Пушилин. «Помню, с каким воодушевлением мы подходили к созданию этого общественного института еще в 2019 году. Важнейшими его задачами мы видели развитие диалога между гражданами и органами власти, налаживание общественного контроля над процессами развития и вовлечения в них жителей республики. Подчеркну, наши цели остались неизменными, но добавились и новые задачи. Нам важно поддерживать гражданские инициативы и привлекать к решению проблем все ресурсы. У членов Общественной палаты достаточно полномочий для достижения этих целей на все 100%», – отметил Пушилин, добавив, что со своей стороны будет всячески содействовать работе ОП ДНР, передает в Telegram-канале издание «Ломовка».

    Глава ДНР также подчеркнул, что новому составу Общественной палаты республики предстоит помочь решить и еще одну приоритетную задачу, которую поставил президент России: к 2030 году вывести регион на общероссийский уровень жизни.

    Председатель Народного совета ДНР Артем Жога также поздравил членов ОП нового состава с первым заседанием. Он отметил, что многих членов ОП ДНР знает лично и уверен, что они вложат весь свой опыт и навыки в развитие региона.

    «Одна из ваших задач – выстраивание продуктивного взаимодействия общества и власти. Очень важно, что в состав Общественной палаты вошли представители разных сфер жизни республики: преподаватели, руководители предприятий, военнослужащие, активисты общественных организаций, журналисты. Уверен, ваш богатый и уникальный опыт поможет нам всем еще глубже погрузиться в чаяния и проблемы жителей республики», – подчеркнул Жога.

    Новый коллектив поздравил и первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров. Он рассказал, что между Общественной палатой РФ и донецкими коллегами установлены прочные связи, которые позволяют синхронизировать работу по улучшению качества жизни в новом российском регионе и содействию реализации важных для жителей проектов. «Я уверен, что совместная работа ОП РФ и ОП ДНР будет продуктивной и направленной на то, чтобы мы помогали выполнять чаяния людей в очень сложное для всех время», – сказал Бочаров.

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    25 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин приехал на съезд РСПП
    Путин приехал на съезд РСПП
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Встречал главу государства руководитель РСПП Александр Шохин.

    О планах президента выступить на мероприятии сообщал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напоминает ТАСС.

    Путин традиционно принимает участие в съездах РСПП, за последние десять лет он пропустил мероприятие лишь в 2022 году, однако и тогда направил делегатам приветствие. В 2020 году во время пандемии президент встречался с правлением РСПП, а участники проходившего одновременно в удаленном режиме съезда наблюдали за его выступлением онлайн.

    Нынешний съезд, 33-й по счету, несколько раз переносился. Сначала мероприятие было запланировано на февраль, затем несколько раз менялась точная дата его проведения в апреле.

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    25 апреля 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин отметил успехи ЦБ по сдерживанию инфляции
    Путин отметил успехи ЦБ по сдерживанию инфляции
    @ Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угроза инфляции в России сохраняется, однако видны положительные тенденции в сторону ее снижения, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Объемы кредитования растут, и темпы хорошие. Но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции – тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, и соответствующая реакция будет у регулятора», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин добавил, что в настоящее время ЦБ удается поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией. Он также отметил, что ЦБ держит ключевую ставку на том уровне, который не даст инфляции достичь двузначных значений.

    «Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция – двузначные величины. И держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы», – сказал он, приведя в пример Турцию.

    Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.

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    25 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин: Рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

    Путин: ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Валовой внутренний продукт (ВВП) России в первые месяцы 2024 года демонстрирует хорошие темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, в январе ВВП России прибавил 4,6%, в годовом выражении в феврале – 7,7%, за первые два месяца рост ВВП РФ составил в среднем 6%, пишет РИА «Новости».

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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    25 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса
    Путин пообещал максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути», – приводит его слова ТАСС.

    «Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места, словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей», – заявил президент.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Московский международный Дом музыки, где принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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    25 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин: Кабмин готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что правительство России готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины, это будет еще один масштабный этап дебюрократизации.

    «Здесь отмечу так называемую регуляторную гильотину. Взамен сотен и даже тысяч архаичных, устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями. Они обязательно будут и дальше поддерживаться в актуальном состоянии», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», – добавил президент.

    Он отметил, что в последние три года, исходя из запросов и рекомендаций бизнеса, внедряется региональный инвестиционный стандарт.

    «Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах РФ, причем на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил, что позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

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    25 апреля 2024, 15:45 • Новости дня
    Путин отметил рекордно низкую безработицу в России

    Путин: Безработица в России держится на уровне ниже 3%, она снизилась среди молодежи

    Путин отметил рекордно низкую безработицу в России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безработица в России держится на показателе ниже 3%, причем снижение произошло в том числе среди российской молодежи, это рекордно низкий показатель, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее трех процентов. Что особенно важно – мы сократили ее, так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, безработица также снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что несет России отсутствие безработицы.

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    25 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков: Кремль и Пекин объявят о визите Путина в Китай одновременно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва и Пекин своевременно сообщат о сроках визитов российского президента Владимира Путина в Китай, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Все визиты будем объявлять своевременно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о планах визитов президента за границу, в том числе в Китай и Турцию, передает ТАСС.

    Кремль объявит о визите Путина в Китай вместе с китайскими партнерами, подчеркнул он.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки визита в Китай российского лидера Владимира Путина.

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