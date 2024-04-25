Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.0 комментариев
Путин: Жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания
Население Донбасса и Новороссии многие годы сталкивается с серьезными испытаниями, но Россия наведет порядок в этих регионах, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин рассказал Путину, что жители региона очень благодарны ему за поддержку в трудный момент, передает ТАСС.
«Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», – ответил глава государства сенатору.
Ранее Путин заявил, что планы развития регионов Донбасса и Новороссии нужно строить на перспективу, поскольку проблемы с их безопасностью в итоге будут решены.