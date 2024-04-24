Волонтеры Победы запустили акцию «Георгиевская лента»

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках акции Волонтеры Победы передадут из рук в руки миллионы Георгиевских лент с листовкой об истории символа и рекомендациями по ее ношению, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Традиционно старт акции «Георгиевская лента» был дан в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Спикерами на пресс-конференции выступили председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, ветеран СВО, Волонтер Победы, участник Всероссийского проекта служения «ТВОЙ ГЕРОЙ» Владимир Сухинин, заместитель главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур.

«Каждая Георгиевская лента переплетает прошлое с настоящим, напоминая нам о том, что единство, честь и уважение к защитникам нашей Родины – это те ценности, которые мы должны бережно хранить», – подчеркнула Занко.

На Дальнем Востоке одними из первых акцию встретили участники смены «Потомки победителей» в ВДЦ «Океан». Юные Волонтеры Победы раздали символ воинской славы представителям других тематических программ и сотрудникам Всероссийского детского центра.

К акции активно присоединяются жители и гости российской столицы. На центральных точках Москвы, в городских парках и на платформах пригородных вокзалов за первый день Волонтеры Победы уже раздали более 10 тыс. лент.

В Иркутской области добровольцы движения раздали уже более 11 тыс. лент за первый день акции. В республике Хакасия акцию запустили Волонтеры Победы Ширинского района совместно с воспитанниками детского сада «Солнышко», а в Воронежской области участники движения провели акцию «Георгиевская лента» совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества».

В Херсонской области развернули 84-метровую Георгиевскую ленту. Цифра выбрана не зря – код субъекта значится как 84. Вместе с представителями других общественных организаций Волонтеры Победы в Геническе развернули полотно с изображением Георгиевской ленты и возложили цветы в память о Героях Великой Отечественной войны.

У Мамаева кургана в Волгоградской области Волонтеры Победы также развернули Георгиевскую ленту. Жители и гости города-героя присоединялись к акции и получали Георгиевскую ленту из рук добровольцев.

Георгиевскую ленту раздали и за рубежом. Волонтеры Победы Марокко очень ценят символ воинской славы, ежегодно раздавая его соотечественникам и местным жителям.

Активисты регионального отделения движения в Донецкой народной республике провели урок «Георгиевская лента – символ воинской славы», посвященный истории появления и становления символа воинской славы и его роли в обществе как в прошлом, так и в настоящем.

Всероссийская акция «Георгиевская лента» с 24 апреля по 9 мая пройдет по всей России и за рубежом в преддверии Дня Победы, ознакомиться с точками раздачи лент можно на сайте движения «Волонтеры Победы».